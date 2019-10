Gradito ritorno per la 35.ma Stagione Concertistica dell’Associazione Curci

Nuovo appuntamento del 35.mo Autunno Musicale dell’Associazione Cultura e Musica “G. Curci”, nella prestigiosa cornice dell’Auditorium della Chiesa di Sant’Antonio, a Barletta, domenica, 27 ottobre, con porta alle ore 18,00 e inizio alle ore 18,30, ad essere di scena sarà, ancora una volta, l’Orchestra da Camera Soundiff – Diffrazioni Sonore, uno degli ultimi appuntamenti di questo intenso Cartellone della 35.ma Stagione Concertistica dell’Associazione Curci di Barletta che ha fatto registrare un grande successo di pubblico e di critica. Con questo concerto, l’Orchestra da Camera “Soundiff – Diffrazioni Sonore”, propone un nuovo e interessante programma dedicato alla Danza che , dalla Capriol Suite di Peter Warlock, una serie di balli , che facevano riferimento a un manuale di danze rinascimentali, ma, che a tutti gli effetti può essere considerata un’opera originale, alla Serenata per archi di Elgar che punta su una vena melodica dalle suadenti modulazioni, contraddistinta da un cordiale e affettuoso lirismo, rivelatore di uno stile creativo dai gusti raffinati e aristocratici, nel contesto di un discorso fluido scorrevole e secondo un tipo di scrittura formalmente chiara e sentimentalmente comunicativa, senza dimenticare le Danze Slave di Dvorak, nate dalla ricerca sul folclore traggono una libera ispirazione dal mondo slavo e propongono una serie di ritmi popolari caratteristici dell’area geografica, fino a chiudere il programma con un omaggio a Edward Grieg con l’esecuzione di due Melodie Nordiche e della Holberg Suite , nata come omaggio allo scrittore e uomo di teatro Ludvig Holberg, definito il Molière del Nord. Grieg ebbe stima per questo autore che era nato nella sua stessa città e per il suo teatro dalle venature ironiche, satiriche e popolaresche e nella Suite ha voluto disegnare, come un prezioso medaglione, cinque momenti musicali nello stile settecentesco, quasi a rievocare in sintesi il clima storico dell’epoca di Holberg. La Soundiff Orchestra, dimostra, ancora una volta, con la molteplicità delle sue attività e con la ricchezza del repertorio sempre nuovo, di essere una importante realtà musicale costituita da musicisti della BAT, nata nel Luglio 2013 con il sostegno alle start-up della Regione Puglia . Negli anni di consolidamento del proprio posizionamento come giovane realtà artistica regionale, Soundiff è stata riconosciuta come buona pratica dal Programma Bollenti Spiriti nel settore delle start-up, legittimata dal Ministero dei Beni Culturali, rientrando dal 2015 come unica realtà della Regione Puglia nel settore dei complessi strumentali giovanili under35 finanziati dal FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo) e premiata nel 2016 nella più prestigiosa competizione nazionale sulle start-up denominata FUNDER 35 come realtà emergente di successo.. Nel 2017 si è classificata al primo posto nel Piano Triennale di Spettacolo dal Vivo della Regione Puglia, in ATS con Associazione Curci e altri partner del territorio, col progetto RESONANCE. Dal 2017 cogestisce il Laboratorio Urbano GOS di Barletta, in ATS con altri partner tra cui Associazione Curci. Direttore Artistico di Soundiff sin dal suo esordio è la pianista e docente Maria Rita Lamonaca.

A dirigerla, ancora una volta, la eclettica bacchetta di Grazia Bonasia, musicista a tutto tondo che dopo essersi diplomata in Pianoforte, Canto, Composizione Sperimentale e Direzione d’Orchestra , svolge magistralmente l’ attività di Direttore d’Orchestra, volgendo la sua attenzione alla ricerca di repertori rari sia in ambito barocco che contemporaneo. Ha portato in scena varie opere del repertorio italiano del XVIII secolo. Attualmente impegnata nello studio, delle opere inedite, sacre e non, del compositore barese N. Piccinni. Ha registrato per la Naxos (USA and Canada distrbution) il cd Sakros contenente musica sacra inedita di Piccinni. Un appuntamento affascinante da non perdere e che arricchirà ulteriormente il ricchissimo e variegato Cartellone dell’Autunno Musicale organizzato dalla Associazione Cultura e Musica “G. Curci”, con il sostegno del Mibact, il Comune di Barletta nell’ambito della Rete RESONANCE – Avviso Triennale di Spettacolo dal Vivo della Regione Puglia. Info: Associazione Cultura e Musica “G. Curci” tel. 380 3454431, info@culturaemusica.it ; www.culturaemusica.it; www.facebook.com/asscurci; @asscurci

