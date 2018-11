Stavoltavoto: il tour per le prossime elezioni europee arriva a Barletta

#stavoltavoto, l’iniziativa di comunicazione che il Parlamento europeo ha intrapreso per promuovere la partecipazione democratica alle prossime elezioni europee di maggio 2019. Venerdì 30 novembre alle 16.00, presso il Future Center di Barletta , si terrà la presentazione di, l’iniziativa di comunicazione che il Parlamento europeo ha intrapreso per promuovere la partecipazione democratica alle prossime elezioni europee di maggio 2019.

L’evento, unica tappa per la Puglia, è organizzato dall’ufficio del Parlamento europeo in collaborazione con lo sportello Europe Direct Barletta, cofinanziato dalla Commissione Europea e in precedenza è stato ospitato a Torino, Perugia, Cagliari, Milano.

L’iniziativa è pensata come un confronto di idee, un talk informale volto a sensibilizzare l’impegno nel processo democratico per rafforzare il valore dello scambio di opinioni e delle relazioni e costruire una comunità di sostenitori in tutta Europa che si impegnino per il voto.



L’incontro si rivolge in modo particolare ai giovani che oggi hanno un ruolo chiave, una responsabilità e un’occasione di scelta decisiva per il futuro dell’Unione europea.

Per partecipare inviare una mail a epitalia@europarl.europa.eu

