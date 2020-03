Spaventano i numeri del Covid: quasi 100 contagiati in più in Puglia; 3 i decessi.

Importante incremento del 16% dei contagiati su base regionale, anche se in calo del 6% rispetto a ieri. Altri due i positivi individuati nella Bat tramite i tamponi. 793 i morti in Italia nella sola giornata odierna.

Sono stati effettuati 828 test per l’infezione Covid19 coronavirus in Puglia, e sono risultati positivi 94 casi, così suddivisi:

29 nella Provincia di Bari;

2 nella Provincia Bat;

10 nella Provincia di Brindisi;

27 nella Provincia di Foggia;

15 nella Provincia di Lecce;

2 nella Provincia di Taranto;

1 attribuito a residente fuori regione;

8 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia.

675 i contagiati in Puglia, secondo i dati giornalieri forniti dalla Protezione Civile. Di questi, 642 sono gli attualmente positivi, di cui ben 400 figurano in isolamento domiciliare, 209 ricoverati con sintomi e 33 in terapia intensiva.

Si registrano, nella nostra regione, 3 decessi (uno nella provincia di Bari, uno nella provincia di Brindisi e uno in quella di Foggia), che sommati ai 26 di ieri portano il numero totale dei decessi in Puglia a quota 29.

L’incremento percentuale dei contagiati è del 16%.

Di seguito, i dati per provincia.

Sono le province di Bari e Foggia quelle più colpite in assolute, rispettivamente con 194 e 190 casi. Fanalino di coda la Bat, in cui si segnalano 32 casi totali, due in più rispetto alla giornata di ieri.

In basso, uno schema riepilogativo per province e regioni.

Commenta questo articolo