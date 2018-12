Soundiff, appuntamento natalizio con Christmas Movies Music

Domenica 9 dicembre alle 18:30 Soundiff torna ad animare la periferia con il secondo appuntamento natalizio del 2018 presso l’auditorium del Laboratorio Urbano GOS – Distillerie Culturali, in Viale Marconi, 49. Note di Cinema – Christmas Movies Music, secondo concerto del Soundiff Christmas Music Festival, vedrà protagonista la musica da film, con brani tratti dalle più amate e celebri colonne sonore.

Maria Concetta Annese e Simona Giancaspro ai violini, Dario Cappiello alla viola e Gabriele Marzella al violoncello: il Soundiff Quartett accompagnerà il pubblico attraverso le musiche di grandi classici del Cinema, composte da grandissimi Maestri.

Il programma della serata si aprirà con l’indimenticabile colonna sonora firmata dal Maestro Ennio Morricone per “Nuovo Cinema Paradiso”, capolavoro di Giuseppe Tornatore, per proseguire sulle note del Maestro con Gabriel’s Oboe e C’era una volta il West, dell’immenso Sergio Leone. I giovani musicisti eseguiranno poi brani cari a grandi e piccini, come La Bella e la Bestia di Alan Menken, l’intramontabile My heart will go on di Horner, interpretata da Celine Dion in Titanic. Non potevano mancare il Maestro Nino Rota, con le sue note per Romeo e Giulietta, l’inconfondibile melodia che il Maestro Piovani ha composto per La Vita è Bella, e molte altre sorprese che il Quartetto Soundiff regalerà all’affezionato pubblico durante il concerto.

L’Orchestra Soundiff è l’unica orchestra under35 pugliese finanziata dal MIBAC nell’ambito del FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo dal Vivo), vincitrice nel 2016 del Premio Funder35 promosso da 17 fondazioni bancarie e la Fondazione CON IL SUD ed è parte della rete RESONANCE, classificatasi al primo posto nell’ambito del Piano Triennale di Spettacolo dal Vivo della Regione Puglia per il triennio 2017-2019 insieme con Associazione Curci, Conservatorio di Foggia e Associazione Amici della Musica di San Severo.

Soundiff cogestisce dal 2018 il Laboratorio Urbano GOS di Barletta in cui promuove ed organizza numerosi concerti, laboratori musicali e attività che si sviluppano anche nelle scuole e sul territorio regionale ed extraregionale.

Direttore Artistico e Fondatrice di Soundiff sin dal suo esordio è la pianista e docente Maria Rita Lamonaca. Biglietto posto unico 5€ acquistabile presso il GOS (Viale Marconi 49 a Barletta) il giorno degli spettacoli a partire dalle ore 17, fino ad esaurimento posti. Info al 3247994620.

