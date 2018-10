“Grazie all’interrogazione depositata qualche giorno fa dal M5S Puglia, il D.G. dell’ospedale Riuniti di Foggia ha chiarito ed integrato il bando per per l’assunzione di 2445 Operatori Socio Sanitari (OSS) per tutto il territorio regionale“. Lo dichiara il consigliere del M5S Marco Galante, in seguito alla delibera approvata ieri dal Direttore Dattoli, con cui vengono modificati i requisiti per la partecipazione al concorso, specificando come il bando sia aperto sia agli OSS formatisi con le 1000 ore di formazione/tirocinio, quanto a coloro che si sono formati con il corso organizzato dalla Regione Puglia che prevedeva un totale di 400 ore compreso il tirocinio.

“Sono soddisfatto per la tempestività di intervento da parte del D.G. – dichiara Galante – anche in virtù del paradosso che rischiava di materializzarsi se fossero stati esclusi dal bando quegli OSS formatisi attraverso un corso organizzato dalla stessa Regione. Per questo avevamo chiesto al Presidente Emiliano se non ritenesse opportuno modificare i requisiti per la partecipazione e questo è avvenuto con la Delibera n. 680 del 3 ottobre 2018. Il M5S – conclude – è sempre dalla parte dei cittadini e continueremo senza sosta a vigilare sulle dinamiche regionali affinché non si verifichino ingiustizie come quella a cui avremmo assistito se non si fossero modificati i criteri del bando”.

