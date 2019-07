A causa di una rottura alla condotta sub urbana di Acquedotto pugliese, fra via Vittorio Veneto e via Andria, che porta l’acqua in tutto il territorio urbano, nelle prossime ore, soprattutto nelle zone e in quei palazzi privi di autoclave, come nel centro storico, potrebbe verificarsi mancanza di acqua.

A tal proposito si raccomanda parsimonia e, allo stesso tempo, si comunica che Aqp ha messo a disposizione della cittadinanza quattro autocisterne di acqua potabile. Una è collocata nei pressi dello stadio comunale “Puttilli; una in piazza Caduti, una in via Roma e l’altra sarà spostata a seconda delle esigenze dei cittadini, riferiscono da AQP. C’è un numero verde a cui chiamare per chiedere ulteriori informazioni, 800735735.

Sul posto sono al lavoro tecnici dell’AQP e la polizia municipale.

