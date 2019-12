Rosito Barletta, al “PalaMarchiselli” passa Cerignola

Niente da fare per la Rosito Barletta contro il Basket Cerignola. I biancorossi vanno al tappeto al cospetto della capolista: 87-109 il finale, con la Cestistica brava a limitare i danni nel finale grazie ai giovanissimi Rainis e Balducci.

La cronaca

Coach Degni sceglie Nicola Degni, Rainis, Kirlys, Guddemi e Gennaro Rizzi. Coach Vozza risponde con Pirrone, Calò, Gvezdauskas, Jonikas e Musci. Avvio subito scoppiettante al PalaMarchiselli, con le squadre che non si risparmiano e giocano su ritmi molto elevati. E’ Cerignola, trascinata da un ottimo Gvezdauskas, a trovare il primo strappo della partita portandosi sul +7 (13-20). Barletta prova ad opporsi con Kirlys e dopo aver fermato sul nascere ogni tentativo di fuga dei gialloblu, sulla sirena trova con Balducci il gioco da tre punti che accorcia le distanze e chiude il primo quarto 22-26. I biancorossi nel secondo quarto faticano a trovare la via del canestro e Cerignola ne approfitta, firmando un parziale di 14-0 (22-40). La Cestistica resta aggrappata ai punti di Nicola Degni e Rainis, ma Musci e compagni non hanno problemi a trovare con una certa insistenza il fondo della retina e guadagnano la via degli spogliatoi all’intervallo lungo sul 38-62.

Al rientro dagli spogliatoi l’inerzia della gara non cambia. Gli uomini di coach Vozza infilano subito un parziale di 9-0 grazie ai canestri dalla linea dei 6.75 di Calò e del solito Gvezdauskas. Coach Degni cerca di limitare i danni, mettendo in panchina sia Kirlys che Guddemi, alle prese con l’ennesima gara da dimenticare. La Cestistica ritrova il bandolo della matassa e guidata dal duo Rainis-Balducci prova a rendere meno amara la sconfitta. Il terzo quarto va in archivio 68-91. Con la partita abbondantemente tra le mani del Basket Cerignola, l’ultima frazione di gioco serve solo per statistiche: 87-109 il finale al “PalaMarchiselli”. Nonostante i 32 punti in due, Kirlys e Guddemi ancora una volta protagonisti in negativo. Molto bene, invece, Rainis (19 punti) e Balducci (16 punti).

Rosito Barletta-Basket Cerignola 87-109 (22-26; 16-36; 30-29; 19-18)

Rosito Barletta: Degni N. 8, Kirlys 17, Guddemi 15, Rainis 19, Rizzi G. 6, Mirando 6, Balducci 16, Defazio, Rizzi F., Caruso. Coach: Degni

Basket Cerignola: Calò 22, Gvezdauskas 38, Iaia 6, Jonikas 4, Musci 28, Pappalardo 5, Pirrone 3, Rinaldi, Romano 3, Russo. Coach Vozza

