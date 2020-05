Riprende in modalità digitale il progetto di ConfGuide Commercio Bari-Bat “Itinerantur”, per guide ed accompagnatori turistici: segnale di fiducia dopo il lockdown

“Itinerantur”. Come qualificato progetto pilota del 2020, e che doveva appunto essere itinerante per il suo stesso titolo come viaggio di formazione destinato a guide professionali ed accompagnatori turistici abilitati nei principali siti culturali della Puglia, con Canosa e Canne della Battaglia in evidenza nella Provincia di Barletta Andria Trani, riprende in modalità digitale dopo il lockdown Covid-19 e l’avvio della “Fase due” anche nel settore turistico-culturale.

L’annuncio è di queste ultime ore sulla pagina facebook ConfGuide Confcommercio Bari-Bat, dov’è stata pubblicata la lettera ufficiale di conferma pervenuta dalla Direzione regionale Musei Puglia agli organizzatori che ne avevano sollecitato la ripresa in remoto per consentirne l’attuazione completa bruscamente interrottasi per l’epidemia e le conseguenti misure di contenimento disposte dal Governo.

Il nuovo calendario, che sarà reso noto nei prossimi giorni in accordo con tutti i soggetti interessati, prevede lo start entro fine maggio con la definizione delle date aggiornate per i quattro appuntamenti rinviati e i rispettivi direttori: Museo archeologico nazionale di Altamura (Elena Silvana Saponaro), Museo nazionale Jatta di Ruvo di Puglia (Claudia Lucchese), Museo archeologico nazionale di Canosa di Puglia – Palazzo Sinesi (Anita Rocco), Antiquarium e Parco archeologico di Canne della Battaglia (Ezia Torelli subentrata a Miranda Carrieri). I collegamenti saranno realizzati sulla piattaforma in videoconferenza. Ma già può considerarsi un confortante segnale di fiducia e di incoraggiamento verso le risorse umane più competenti per garantire la visitabilità dei principali siti ai quali il progetto è stato finalizzato e rivolto. Il programma, praticamente bloccato sul nascere dall’esplosione dell’emergenza epidemica Coronavirus, ha previsto sei incontri di aggiornamento e formazione dell’ Associazione di categoria ConfGuide Bari-BAT, tramite il CAT Confcommercio Bari, presso sei musei pugliesi facenti capo al Polo Museale della Puglia.

Come già anticipato a metà febbraio al debutto, “gli incontri, destinati principalmente a guide ed accompagnatori turistici abilitati, hanno lo scopo di promuovere e incrementare la conoscenza dei musei, dei parchi archeologici, delle gallerie d’arte pugliesi presso i professionisti del settore perché possano incrementare l’offerta dei percorsi turistico-culturali, aumentarne la qualità e fare rete”. Sui sei inseriti nel programma, prima dell’8 marzo (data del DPCM di chiusura) c’è stato tempo per ospitare i partecipanti solo in due luoghi culturali: Galleria nazionale della Puglia “Girolamo e Rosaria Devanna” – Bitonto (mercoledì 26 febbraio) e Castello Svevo di Bari (martedì 3 marzo).

Ne spiegava così finalità e contenuti specifici la dott.ssa Rita Digaetano nella sua qualità di segretaria ConfGuide, ideatrice del progetto. E aggiornando la situazione ad oggi, resta chiaro lo scopo ultimo: “Abbiamo chiamato il progetto Itinerantur (“viaggio” in latino) perché si tratta di un ciclo di incontri di volta in volta in un museo diverso di cui scopriremo la storia, il percorso espositivo e le collezioni, un viaggio nella bellezza e nella cultura pugliese da far conoscere poi ai vari fruitori, scuole, turisti etc. La formazione in accordo con la Direzione Generale del Polo Museale, verrà curata dai direttori dei musei stessi, a costoro va pertanto un sentito ringraziamento per la disponibilità e la sensibilità mostrata, in particolare alla dirigente del Polo Museale dott.ssa Maria Stella Margozzi che ha accolto e autorizzato il progetto e alla dott.ssa Anita Rocco direttore del Museo Archeologico di Canosa di Puglia che lo ha sostenuto”.

Pietro Palermo presidente Confguide Confcommercio Bari Bat, ne sottolineava l’importanza della formazione pre e post abilitazione, per le guide turistiche che devono garantire un elevato standard qualitativo del servizio offerto. E quindi mai più attuali di così le sue parole di allora: “Confguide ritiene che la professionalità delle guide debba andare oltre a quanto prescritto dalla legge per garantire qualità del servizio offerto, tutelare il cliente/turista e per valorizzare il patrimonio storico, artistico, archeologico ed enogastronomico del territorio pugliese.

In un settore in continua evoluzione, siamo costretti ad essere sempre più professionisti con una capacità imprenditoriale. Ebbene, questo ciclo di seminari è proprio mirato per favorire la crescita professionale. Occorre approfondire e incrementare le proprie conoscenze e competenze”.

Nino Vinella

Commenta questo articolo