R-Evolution Summer Festival, rinviata la conferenza di presentazione

Barletta torna ad essere punto di riferimento della fotografia italiana e internazionale: dal 26 al 29 luglio 2018 la Città della Disfida ospiterà il R-Evolution Summer Festival 2018. La Puglia ad ospitare l’evento itinerante organizzato dal Fiof, Fondo internazionale per la Fotografia, Video e Comunicazione.

Diversi gli ospiti di grido attesi in città: dal reporter Graziano Perotti, 40 anni al servizio della fotografia, alla rivelazione Luca Anzalone fino alle ricerche di Ivo Saglietti e Antonio Manta, per una serie di appuntamenti imperdibili nelle location più suggestive di Barletta. Un’iniziativa da intendersi come «ricchezza di valori e contenuti», spiega Ruggiero Di Benedetto (qui il video), presidente nazionale del FIOF. «Con R-Evolution diamo vita a una serie di iniziative per diffondere la stessa attraverso il canale dell’arte. Riteniamo infatti che l’arte e il “bello” possano essere il tramite e uno strumento accessibile a chiunque attraverso cui comunicare e promuovere un messaggio di tipo culturale e sociale. Quest’anno poi chiuderemo il tutto con un momento dedicato al nostro amico Giuseppe Damato, una partitella benefica in suo ricordo. Saranno dei giorni di estrema emozione, ai quali siete tutti invitati presso il Rivellino del Castello Svevo di Barletta».

26 – 29 luglio 2018

Venerdì 26 luglio 2018 ore 12.00

Conferenza stampa di presentazione dell’evento

c/o Palazzo del Governo (Monte di Pietà) via Cialdini

Giovedì 26 luglio ore 15.00

Shooting – ritratto con Luca Anzalone

Sessione in interni

I partecipanti dovranno incontrarsi presso la sede operativa FIOF

via I. Alvisi 10 – Barletta

Max 15 partecipanti

Giovedì 26 luglio ore 20.30 c/o Giardini del Castello

(zona antistante il rivellino)

Lecture con Roberto Colacioppo fotografo – presentazione progetto “L’acchiappasogni”

Presentazione cortometraggio “L’oroscopo” a cura di Ruggiero Torre Ruggiero videomaker & Tommy Dibari autore

Interviene Giuseppe Dimiccoli giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno – “La disabilità: lo stao dell’ arte nell’ Unione Europea”

Lecture con Luca Anzalone – Concetti fotografici nella narrazione visiva

Venerdì 27 luglio ore 15.00

Shooting – ritratto con Luca Anzalone

Sessione in esterni – centro storico

I partecipanti dovranno incontrarsi presso la sede operativa FIOF

via I. Alvisi 10 –Barletta – max 20 partecipanti

Venerdì 27 luglio ore 20.30 c/o Giardini del Castello

(zona antistante il rivellino)

Lecture con Antonio Manta presentazione libro “L’uomo contrario” modera Luca Guerra

Lecture con Ivo Saglietti – La ricerca Paziente modera Maurizio Garofalo

Sabato 28 luglio 2018 ore 20.30 c/o Giardini del Castello

(zona antistante il rivellino)

Lecture con Graziano Perotti “Dal reportage al sogno” modera Maurizio Garofalo

Lecture con Luca Anzalone – La narrazione visiva

Domenica 29 luglio ore 20.30 c/o Stadio Manzi Chiapulin

La partita del cuore – Memorial Giuseppe Damato & Claudio Daloiso

Domenica 19 agosto ore 20.30 c/o Giardini del Castello

(zona antistante il rivellino)

Presentazione Libro a cura di Pinuccio – Trump Advisor, Donald Trump e Pinuccio in viaggio per il Sud

