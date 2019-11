È iniziato il conto alla rovescia per l’arrivo a Barletta di R-Evolution 2019, pronti a proseguire il grande successo delle precedenti edizioni nella città della Disfida, con il Patrocinio del Comune e della Regione Puglia. Dal 7 al 10 novembre la città si trasformerà in un enorme contenitore d’arte a cielo aperto, trasformandosi in un open gallery. Vie, piazze e corsi si vestono di immagini e colori, aprendo le porte a curiosi e appassionati per l’evento itinerante organizzato dal Fiof, Fondo internazionale per la Fotografia, Video e Comunicazione.

Diversi gli ospiti di grido attesi in città: assoluta novità dell’edizione 2019, a 50 anni dallo sbarco dell’uomo sulla Luna, è l’installazione “Luna e l’altra”, a cura dell’art designer Gennaro Corcella a fare da cornice all’esclusiva mostra della “NASA – Apollo 11 missione compiuta, su concessione limitata al R-Evolution di quest’anno, immagini inedite del satellite naturale della Terra. Ad aprire il vernissage sulle note di Bethoveen la performance di danza della ASD Numero uno Barletta. A impreziosire i quattro giorni di arte e cultura in città l’incontro con Angelo Ferrillo, che racconterà la storia degli archivi Hasselblad, brand leggendario della fotografia che ha consentito di documentare lo sbarco sulla Luna del 1969 in condizioni decisamente complesse. Il videomapping a cura di Hermes Mangialardo consentirà di rivivere la simulazione del lancio dello shuttle Apollo 11 sulla scenografia dell’orologio di San Giacomo, mentre Francesco Morsillo, manager Sitael, racconterà cosa significa il viaggio sulla Luna per l’uomo nel 2019. «Una serie di appuntamenti imperdibili nelle location più suggestive di Barletta. Un’iniziativa da intendersi come «ricchezza di valori e contenuti», spiega Ruggiero Di Benedetto, presidente nazionale del FIOF. «Con R-Evolution diamo vita a una serie di iniziative per diffondere la stessa attraverso il canale dell’arte. In un anno così speciale, abbiamo voluto dedicare alla Luna il nostro pensiero. Un modo ideale per estendere lo sguardo oltre ogni orizzonte e promuovere un messaggio di tipo culturale e sociale». In contemporanea dal 08 al 12 novembre FIOf sarà presente con molti autori del R-evolution on the Moon all’ International Art Festival di Lishui in Cina, uno dei più importanti Festival dell’Oriente.

Programma R-evolution Barletta 2019

Festival dal 07 al 10 novembre

Esposizioni dal 07 al 25 novembre

Programma

Giovedi 07 novembre

ore 10.00 conferenza stampa di presentazione evento

c/o Palazzo del Governo, via Cialdini – Barletta

Saranno presenti:

S.E. Emilio Sensi Prefetto Provincia BT

Sindaco Comune di Barletta dott. Mino Cannito

Direttore Dipartimento Turismo Cultura e Territorio della Regione Puglia

dott. Aldo Patruno

Referenti delle associazioni di categoria: CNA – Confartigianato – Confesercenti – Confapi-Confcommercio – Confindustria – EBAP – Patto Territoriale – Future Center

ore 11.00 Inaugurazione mostre Palazzo della Prefettura

Autori in esposizione: Angelo Ferrillo – Riccardo Bononi, Giorgio Galimberti – Giuseppe Savino, Gianpiero Di Molfetta – Antonio Cavaliere – Mario Vitolo

ore 12.00 Inaugurazione mostre c/o Palazzo della Marra

Autori in esposizione: Graziano Perotti – Hermes Mereghetti – Luca Anzalone

Venerdì 08 novembre 2019

Ore 10.00 c/o Cinema Paolillo

Proiezione film “First man – Il primo uomo“, il kolossal con Ryan Gosling nei panni dell’astronauta Neil Armstrong presso CINEMA PAOLILLO in collaborazione con gli Istituti superiori

Ore 19.00 inaugurazione mostra “NASA – Apollo 11” c/o Sotterranei del Castello

Grazie al contributo dell’ambasciatore Italiano a Washington S.E. Armando Varricchio, la NASA saranno in esposizione 30 immagini tratte dall’archivio NASA che illustrano e documentano la storia della missione Apollo 1. Sarà possibile vedere le prime immagini a colori e in alta risoluzione della navicella spaziale, sincronizzate con le immagini televisive che andarono in diretta TV il 20 luglio 1969. Sarà possibile vivere lo sbarco con immagini di qualità cinematografica dallo stesso punto di vista degli astronauti.

All’interno della prestigiosa mostra della NASA, l’installazione “Luna e l’altra” a cura di Gennaro Corcella eclettico art designer, noto per le sue lavorazioni in foglia d’argento, ha realizzato quattro meravigliose opere ispirate all’astro d’argento, in esclusiva per Revolution on the Moon

Ad aprire la serata, la performance di ballo a cura della ASD Numero Uno Barletta “Le quattro Lune”

Sabato 09 novembre 2019

ORE 09:00 – TALK CON ANGELO FERRILLO – HASSELBLAD AMBASSADOR

Un viaggio nel mondo Hasselblad, la prima macchina fotografica sulla luna.

Come un brand unico al mondo ha seguito i programmi spaziali della NASA (dall’Apollo VII all’Apollo XVII) passando dalle immagini iconografiche che hanno fatto storia.

ORE 10:00 – SEMINARIO (o Workshop come preferisci) CON ANGELO FERRILLO – HASSELBLAD AMBASSADOR

La fotografia documentaria e le sue declinazioni.

Come storytelling, documentazione e street photography possono diventare immagini vincenti per la comunicazione di un brand

Chiude il piano di studi con un Master in Fotogiornalismo (con il quale gli viene conferita una borsa di studio per merito), un Master in Photoediting e Ricerca Iconografica ed un Master in curatela fotografica (ambito espositivo) prosegue la strada della fotografia come fotogiornalista producendo per Agenzie, oltre a commissionati per l’editoria e progetti personali di fotografia autoriale.

Realizza lavori istituzionali (ad esempio) per il Comune di Milano (Ente Turismo e Archivio Storico), Provincia di Milano (Parco Agricolo Sud Milano) e Ente del Turismo Fiandre, oltre a realizzare lavori corporale per clienti internazionali come Timberland, Eastpak, Vans, Le Coq Sportif, Diesel, Gucci, Moleskine ed altri.

Espone i propri lavori al Milano Photo Festival, al Festival della Fotografia Etica di Lodi, e nel circuito galleristi nazionale.

Collabora attivamente con editori nazionali ed internazionali e con brand leader mondiali dell’urban style progettando e sviluppando immagini di social adv e brand communication. Membro del Direttivo AFIP International e HASSELBLAD Ambassador. Oggi Direttore Creativo della FOWA UNIVERSITY.

Ore 11.00 talk con Francesco Morsillo

Sales and Business Development SITAEL SpA

SITAEL è la più grande azienda spaziale privata in Italia che guida lo sviluppo del settore dei piccoli satelliti. Con oltre 350 dipendenti e strutture all’avanguardia, SITAEL copre tutti i processi necessari per la progettazione, lo sviluppo e la produzione di piccoli satelliti, sistemi avanzati di propulsione, strumenti e avionica.

Ore 20.00 Video-mapping a cura di Hermes Mangialardo – APOLLO 11

L’ Orologio di San Giacomo a Barletta, farà da scenografia al videomapping che simulerà il lancio dell’astronave Apollo 11 (Corso Vittorio Emanuele 186)

Domenica 10 novembre c/o Castello di Barletta

Ore 19.00 spettacolo per bambini La Luna nel pozzo

Ore 20.00 visita installazione Porta Marina Silver Moon

CONTEMPORANEAMENTE DAL 08 al 12 NOVEMBRE R–EVOLUTION ON THE MOON farà parte della collettiva FIOF al Festival più prestigioso INTERNATIONAL ART PHOTOGRAPHY FESTIVAL di LISHUI (CINA)

OFFICIAL INTERNATIONAL DEPARTMENT FIOF (https://international.fiof.it/)

Focus di Revolution 2019 è la LUNA.

La sezione espositiva prevede due circuiti: ON e OFF

MOSTRA ed installazioni video, tratta dagli archivi della NASA

Nel circuito ON e quindi nei luoghi di maggiore interesse dell’evento, saranno inserite tutte le mostre ed installazioni che avranno come tema la LUNA, dalla rappresentazione puramente documentaristica e paesaggistica, a quella più creativa legata al fashion photography, alla digital art, alla food art photography.

Nel circuito OFF mostre d’autore.

Saranno coinvolte per le mostre ed esposizioni, non solo le sedi istituzionali, ma anche le attività commerciali, ma anche piazze, vie, centri commerciali ed associazioni/club

Sedi mostre ed installazioni:

Castello Svevo sotterranei – mostra più importante NASA –Apollo 11 missione compiuta!!!

Giardini del Castello – in mostra Eros e Thanathos, collettiva a cura di sei autori italiani, inerente il sito archeologico di Canne della Battaglia

Palazzo della Marra, in mostra:

Luca Anzalone, giovane fashion photographer, talento della fotografia concettuale e di moda in Europa

Graziano Perotti, una firma indiscussa nel fotogiornalismo, inviato di numerose riviste turistiche, ma anche ricercatore, artista concettuale.

Hermes Mereghetti dieci ritratti di donna intimi ed evocativi

Palazzo del Governo (Prefettura) in mostra

Angelo Ferrillo con il suo nuovo progetto “Behind three stars”

Riccardo Bononi fotografo antropologo in mostra con il suo progetto “Une belle vie, une belle mort”

Giorgio Galimberti – figlio d’arte, espone la sua fotografia sperimentale

Palazzo San Domenico in mostra

Joe Oppedisano – Extension sei ritratti del Maestro joe oppedisano fotografo italo – americano. I personaggi in esposizione sono sei eccellenze della fotografia italiana nel mondo, sei grandi maestri: Francesco Cito, Uliano Lucas, Mario Dondero, Gianni Berengo Gardin, Romano Cagnoni, Federico Garolla, tutti reporter che hanno fatto la storia della fotogiornalismo italiano nel mondo.

Palazzo Bonelli – Simone Arrigoni, una splendida installazione che sarà fra le opere in esposizione in cina

Piazza Caduti – palazzo ex Posta

Esposizione fotografica intitolata “Shepard”

Sono passati 50 anni dallo sbarco di Neil Armstrong sulla Luna. Una missione memorabile che emozionò il mondo. Da quel 20 luglio 1969, quando l’equipaggio dell’Apollo 11 conquisto il suolo lunare, è passato mezzo secolo. Con quello che sembrava impossibile reso possibile. Fu solo il primo grande passo di un viaggio meraviglioso che, negli anni, si arricchì di colpi di scena. Perché solo diciannove mesi dopo, nel febbraio 1971, Alan Shepard, astronauta statunitense, fu il primo a giocare a golf sulla Luna durante la missione Apollo 14. Con un ferro 6, secondo le testimonianze, scagliò la prima pallina che, dopo un primo tragitto, si arrestò vicino a un cratere. Mentre la seconda, a causa della forza di gravità ridotta, viaggiò per molti miglia. Entrambe le palline sono ancora sulla Luna.

L’esposizione ispirata dall’astronauta Shepard, è un’intepretazione della Luna in tutte le discipline sportive: dal golf al tennis, al rugby, al basket fino ad arrivare all’atletica con un omaggio al campione mondiale, nonché cittadino barlettano, Pietro Mennea, Campione olimpico dei 200 metri piani a Mosca 1980, è stato il primatista mondiale della specialità dal 1979 al 1996 con il tempo di 19″72 che, tuttora, costituisce il record europeo.

Palazzo Demartino ospita le immagini del progetto Melodies, mentre i corsi centrali della città sono una vera e propria open gallery di immagini tratte dall’archivio di Chiara Samugheo, la celebre fotografa della Dolce Vita.

In corso Cavour in esposizione POPLASTIC, una mostra di sensibilizzazione al riciclo della plastica

