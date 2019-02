Con ordinanza del settore comunale Vigilanza – Ufficio Tecnico del Traffico, sono state disposte, nell’ambito della nuova disciplina dei flussi veicolari funzionale alla presenza dei cantieri per la realizzazione delle opere sostitutive dei passaggi a livello di via Andria e via Vittorio Veneto, le seguenti variazioni.

Nel tratto stradale di via Chieffi, da via Andria a via Vitrani, istituito il “senso unico” con direzione di marcia consentita da via Andria a via Vitrani, con relativo pannello segnaletico di “senso vietato”, nonché lo “Stop – fermarsi e dare precedenza” all’intersezione con via Vitrani, dando priorità di marcia ai veicoli in transito su via Vitrani.

Nel tratto stradale di via Vitrani, all’intersezione con via Chieffi, istituita la segnaletica per la “Direzione consentita diritto e destra”.

Nel tratto stradale di via Chieffi, da via Andria a via Vitrani e sulle intersezioni ad esso afferenti, l’istituzione della segnaletica “Direzione obbligatoria a destra – direzioni consentite diritto e destra”.

Nei tratti di via Chieffi da via Andria a via Vitrani è altresì disposta, secondo il nuovo senso di marcia, la segnaletica stradale indicante gli spazi riservati per le operazioni di carico/scarico e quella assegnata ai veicoli a disposizione dei portatori di handicap.

Con un’ulteriore provvedimento, infine, è stata disposta opportuna segnaletica complementare per migliorare la circolazione nei tratti di strada adiacenti lo scalo ferroviario con ingresso in via Milite Ignoto.

Entrambi i provvedimenti sono pubblicati su www.comune.barletta.bt.it

