Parte domani il concorso dedicato ai ragazzi per “disegnare” Canne della Battaglia

Domani, sabato 11 aprile, parte il concorso dedicato ai ragazzi per “disegnare” Canne della Battaglia, unica tappa in Puglia della campagna lanciata dal Ministero dei beni e attività culturali e turismo.

Fa tappa a Canne della Battaglia, unico sito a rappresentare tutta la Puglia nella settimana di Pasqua: diventa così ancora più speciale nel nostro territorio l’iniziativa #IoLeggoACasa promossa dal Mibact (Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo) con l’intento di lanciare la collana editoriale a fumetti sui principali siti archeologici italiani. Ce ne approfondisce contenuti e finalità il giornalista Nino Vinella a nome del Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia e dell’Archeoclub d’Italia Onlus Canne della Battaglia Barletta.

Natura e cultura. Fra le mete nei luoghi italiani di cultura accessibili (ma solo a distanza e virtualmente) in questo tempo di emergenza Covid-19, è proprio Canne della Battaglia a rappresentare un esempio assolutamente virtuoso. Ed il Coni ci aveva pensato inserendoci anche lo sport con le edizioni 2018 e 2019 di PalestraNatura. Fino all’anno scorso, fra Pasquetta, Festa della liberazione e 1° maggio, la tradizionale scampagnata primaverile dei tantissimi gitanti fuoriporta è stata il “must” irrinunciabile di queste tre giornate da dedicare a picnic, partitelle di calcio, passeggiate. Purtroppo, quest’anno le misure di contenimento anti Coronavirus disposte dal Governo (e rafforzate su scala locale) centrano purtroppo tutti questi bersagli, impedendo a chiunque di uscire dal centro abitato. Starsene a casa: sarà un sacrificio. Costerà a chiunque, ai grandi ma soprattutto ai bambini, quei ragazzini in cattività già da settimane fra le quattro mura di casa. Ragazzi alle prese nella didattica a distanza ed a scoprire modalità digitali: hanno trovato proprio in famiglia il supporto psicologico per seguire gli insegnanti. Ma è proprio così che la “squadra” ha trovato nell’iniziativa del Mibact un formidabile aiuto.

Iniziativa alla quale si raccorda in chiave associativa il progetto #IoRestoACasaConArcheoclubJunior elaborato come doposcuola creativo su pagina file://localhost/Facebook https/::www.facebook.com:Iorestoacasaconarcheoclubjunior-105294561101222:%3F e divertente da inizio marzo e che in un mese ha prodotto tantissimo fra componimenti, video online e soprattutto disegni. Quegli stessi disegni che la Direzione Regionale Musei Puglia ha invitato a realizzare aderendo alla campagna #ioleggoacasa e che proprio domani, sabato 11 aprile (link https://issuu.com/coconinopress) vedrà pubbli​cato il fumetto GLI INVINCIBILI, dedicato all’ Antiquarium e zona archeologica di Canne della Battaglia dall’artista Silvia Rocchi.

Scatta così il concorso sulla pagina FB del Museo dal titolo IL MIO REPERTO PREFERITO, in occasione del quale i ragazzi interessati e con la voglia giusta potranno ispirarsi alle immagini dei reperti selezionati e pubblicati nei risvolti di copertina del fumetto. I ragazzi potranno scegliere quello preferito, disegnarlo (anche interpretandolo), per poi inviare il disegno con un messaggio alla pagina FB del museo di Canne della Battaglia, precisando il nome dell’autore, oppure all’indirizzo mailto:pm-pug.museocannedellabattaglia@beniculturali.it. A partire dalla domenica di Pasqua saranno pubblicati i disegni pervenuti. Alla riapertura del museo e del sito archeologico saranno esposti i disegni consegnati direttamente a Canne e verrà regalata per ognuno una copia dell’albo pubblicato nella collana FUMETTI NEI MUSEI. Per conoscere il palinsesto completo delle pubblicazioni di Fumetti nei Musei è possibile consultare il seguente link: https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_950904866.html”.

