Assoimprese, la Leader organizza corsi per OSS a Barletta

Per coloro che sono alla ricerca di nuove opportunità per entrare nel mondo del lavoro, la sede Leader di Barletta ha le risposte adeguate per soddisfare tale fabbisogno. In collaborazione con Cooperativa Sociale Artemide, l’Associazione C.R.E.S.C.O. e l’Associazione AIM 2001, l’organismo formativo Leader, Società Cooperativa Consortile, organizza corsi per Operatore Socio Sanitario (Oss).

Il corso avrà la durata di 1000 ore e si svolgerà su territorio regionale nelle sedi di Barletta, Lecce, Brindisi e Foggia.

Saranno ammessi alle selezioni per il corso di Oss partecipanti aventi almeno 17 anni, che hanno assolto l’obbligo scolastico, inoccupati o disoccupati, residenti o domiciliati in un comune della regione Puglia. Cofinanziati dal Po Fesr-Fse 2014/2020 e dal patto per il Sud sottoscritto dalla Regione Puglia e presidenza del Consiglio dei Ministri, i suddetti corsi saranno gratuiti e sono riconosciuti dalla stessa Regione.

L’OSS agisce autonomamente nell’assistenza di base, come l’aiuto ai pazienti totalmente o parzialmente dipendenti nelle attività di vita quotidiane, o su attribuzione da parte dell’Infermiere nelle attività a più alta discrezionalità e bassa standardizzazione. Il suo compito è quello di svolgere attività che aiutino le persone a soddisfare i propri bisogni fondamentali, quali il comfort, l’alimentazione, l’igiene personale, attività finalizzate al recupero, al mantenimento e allo sviluppo del livello di benessere, promuovendone l’autonomia e l’autodeterminazione. La sua attività è orientata dalle indicazioni proprie del suo profilo professionale, ed in ambito assistenziale e sociale, opera, coopera e collabora con le altre figure sanitarie.

L’ambito lavorativo riguarda strutture di base (centri diurni integrati, case di riposo, Rsa, assistenza domiciliare, comunità di recupero, case famiglia, comunità alloggio) si trova quindi a lavorare in collaborazione con professionisti dell’area sociale (assistenti sociali, educatori) e dell’area sanitaria (infermieri, medici) a seconda dell’area di intervento

Per informazioni dettagliate si puo’ visitare il sito www.consorzioleader.com e seguire la pagina facebook Leader Formazione e Consulenza.

I ragazzi tra i 15 e 29 anni di età, non iscritti a scuole o corsi professionali e disoccupati che una volta iscritti potranno ricevere un’indennità oraria legata alla frequenza. In particolar modo, la sede Leader di Barletta offre possibilità d’inserimento nei corsi formativi di:

– Addetto Amministrativo;

– Nic, Informatica di base;

– Tecnico per le riprese ed il monitoraggio video;

– Operatore/operatrice della produzione artigianale della pizza.

Per essere sempre aggiornato puoi venirci a trovare in Via Trani 114/122 o chiamare il 0883 346752.

