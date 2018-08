Nota del sindaco di Barletta Cosimo Cannito all’Ambasciata di Tunisia

Di seguito riportiamo la nota , inviata in redazione, del sindaco di Barletta Cosimo Cannito all’ Ambasciata di Tunisia, in occasione dell’anniversario della Battaglia di Canne.

<<Con la presente, la città di Barletta (Puglia) ha il piacere di informare che, nell’ambito dell’ anniversario della Battaglia di Canne, combattuta nel 216 a.c. nelle campagne di Barletta tra Cartaginesi e Romani, ricorreranno una serie di eventi di rievocazione storica organizzati dalla nuova Amministrazione comunale. Barletta, città della Disfida, ha già ospitato nel recente passato eventi ispirati alla figura del condottiero cartaginese Annibale, da ultimo una mostra itinerante dal titolo “Annibale, un viaggio”, promossa dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica. Canne e la sua storia, la nostra storia comune tra le due sponde del Mediterraneo, sarà inoltre portata all’ attenzione della massima organizzazione onusiana in materia culturale, l’UNESCO, come proposto dal consigliere regionale di Barletta Ruggiero Mennea. L’Amministrazione comunale di Barletta guidata dal Sindaco Cosimo Cannito, in prossima collaborazione con i competenti organi del Governo italiano, promuoverà infatti nel corso dei prossimi mesi la candidatura di Canne ad essere nominata tra i siti considerati come “Patrimonio dell’Umanità”.

Gli eventi in corso di organizzazione da parte della Città di Barletta si pongono idealmente in collegamento con quelli (conferenze, approfondimenti storici, spettacoli teatrali e musicali) che, per l’occasione, sono in corso di svolgimento presso l’ Amphithéâtre de Carthage. Alla luce di quanto sopra, la Città si Barletta, storico trait d’ union tra culture del Mediterraneo e crocevia tra Oriente e Occidente, sarebbe lieta di organizzare con codesta illustrissima Ambasciata un evento congiunto di celebrazione e approfondimento a carattere storico-scientifico, da dedicare a Canne della Battaglia e allo storico condottiero cartaginese Annibale.

Gli Uffici della Segreteria del Sindaco sarebbero lieti di poter prendere contatto diretto con i competenti Uffici di codesta illustrissima Ambasciata al fine di discutere più in dettaglio eventuali proposte operative. Nel restare in attesa di cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.>>

F.to dott. Cosimo Damiano Cannito

Commenta questo articolo