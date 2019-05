Prosegue la Rassegna Giovane, con Talenti del Jazz, della Musica Popolare, del Crossover, della Creatività, presso il Laboratorio Urbano GOS (Giovani Open Space) del Comune di Barletta centro polivalente realizzato nell’ambito del Programma “Bollenti Spiriti” della Regione Puglia. Un “Open Space” che investe sul protagonismo giovanile e considera i giovani la principale risorsa per lo sviluppo di iniziative creative e inedite, di cui i giovani non sono semplici fruitori ma protagonisti attivi, detentori di risorse da scambiare.

Dopo l’applauditissimo e spettacolare concerto del Federico Pascucci Trio con un concerto indimenticabile e interessanti fuori programma, prosegue la Seconda Stagione Concertistica, MusicAlGos, organizzata dalla Associazione Cultura e Musica “G. Curci” , con un nuovo concerto con cinque giovani musicisti del territorio con un omaggio alla musica Gipsy e Klezmer

Appuntamento quindi domenica, 2 giugno, con porta alle ore 19,000 e inizio alle ore 19,30, con il Sudestada Ensemble, Ensemble noto sia in Italia che all’estero , formato da musicisti pugliesi che guiderà il pubblico in un viaggio verso sud est, attraverso la bellezza della tradizione gispy e klezmer. L’Ensemble nasce nel 2013 con un’esperienza teatrale che avvicina i musicisti al repertorio di musiche popolari dell’est Europa, in particolari Klezmer e Yiddish. Si sviluppa nel corso degli anni l’interesse verso il Tango, che porta l’Ensemble a consolidare un vasto repertorio di musiche, dal tango della vecchia guardia, passando per il nuevo tango, sino agli autori contemporanei. Si alternano così esibizioni a tema Klezmer con esibizioni per il genere Tango. Si riesce così a contestualizzare meglio il significato del termine Sudestada, essendo tale vocabolo identificativo di un vento sudamericano che spira in Argentina durante il periodo invernale. Al contempo il vocabolo richiama la collocazione geografica Sud-Est alla quale l’ensemble sente di appartenere, sia per ragioni geografiche che per ragioni di ispirazione stilistica. Ad esibirsi sul palco dell’Auditorium del Laboratorio Urbano GOS saranno Eugenio Tattoli, clarinetto e clarinetto basso, Tiziano Zanzarella, fisarmonica, Gilberto Bufi, percussioni, Enrico Palmieri , contrabbasso e Riccardo Lorusso, chitarre.

La Rassegna è organizzata dalla Associazione Cultura e Musica “G. Curci”, con il sostegno del Mibac, il Comune di Barletta nell’ambito della Rete RESONANCE – Avviso Triennale di Spettacolo dal Vivo della Regione Puglia.

Porta ore 19,00 Inizio ore 19,30 . Abbonamento per i 4 eventi 10 euro Biglietto singolo evento 5 euro. Acquistabili su www.vivaticket.it, presso i punti vendita vivaticket o, la sera degli eventi, presso il Laboratorio Urbano GOS, viale Marconi, 49, dalle ore 18

Info: Associazione Cultura e Musica “G. Curci” tel. 380 3454431, info@culturaemusica.it ; www.culturaemusica.it; www.facebook.com/asscurci; @asscurci

