La barlettana Roberta Lemma conquista il titolo di Miss Margherita Mare

Ed è Roberta Lemma la giovane 17 enne di Barletta in provincia di Bat la nuova Miss Margherita Mare, eletta nella serata di martedì 7 Agosto 2018 nella meravigliosa cornice di Piazza della Libertà a Margherita di Savoia, la più bella reginetta d’estate. Da ben 22 anni e grazie al merito del patron, il formidabile organizzatore nonché talent scout Nino Di Pace che, attraverso una lunga ricerca tra casting e audizioni, seleziona le più belle teen ager della Nazione, il più delle volte appena diplomate e con tanta voglia di staccare la spina dai libri di scuola appena divorati iniziano a dedicare un po’ più di tempo a se stesse, valorizzando la loro bellezza ed il più delle volte acquisendo maggior autostima ed attraverso la relazione con altre coetanee ne nasce una bella complicità e quella voglia di viversi un emozionante avventura, una nuova opportunità per mettersi in gioco aldilà delle aspettative e senza troppe pretese, diventandone così l’unico vero concorso in Italia dove viene incoronata soprattutto l’ingenuità e la purezza accompagnato il tutto anche da una serie di elementi importanti quali la simpatia, l’eleganza e il sorriso, senza tralasciare i soliti dettagli dell’ aspetto fisico assolutamente soggettivi anche questi, valutati da una giuria popolare di ben oltre 40 elementi promiscui tra giornalisti, imprenditori, avvocati, commercianti ed ovviamente amministrazione comunale capitanati dalla pro loco dai 18 ai 99 anni.

Una manifestazione che ormai fa parte del patrimonio culturale della città di Margherita di Savoia e che richiama l’attenzione di numerosissimi spettatori che arrivano da ogni dove soprattutto per sostenere le loro Miss che ricordiamo arrivano da tutta Italia. Ed è proprio per questo che il concorso, che inizialmente voleva essere una semplice serata organizzata tra amici per offrire uno spettacolo divertente e a basso costo al proprio paese, di anno in anno, cresce sempre più ricevendo candidature dapprima dalle regioni adiacenti per arrivare a tutte le altre regioni. Grazie a questa opportunità per le finaliste, i parenti ed amici approfittando della bellissima location, né rimanevano in villeggiatura, incrementandone così uno sviluppo turistico di massimo rispetto, che ne è quello che oggi conosciamo bene soprattutto di Margherita di Savoia, incantevole perla del Sud e da cui arriva la Bellezza Italiana di “Miss Margherita Mare”, concorso destinato ad ottenere sempre più risultati.

A condividere il palco con un altro pilastro dell’evento, Lele Procida, un’ incantevole Patrizia Daddario, la showgirl, appena rientrata in Italia dopo una tournée negli Stati Uniti, non ha potuto assolutamente rifiutare l’invito del patron, storici amici, portando in scena con la sua classe e raffinatezza di scena, una bellissima serie di abiti di alta moda della stilista Valeria Vanity di Lucera (Fg).

Patrizia, madrina dell’evento, ha voluto inoltre ricordare sul palco soprattutto i suoi impegni per il sociale, impegnata in una serie di importanti progetti a favore di chi soffre offrendone così un aiuto concreto e materiale, e non economico, grazie ai numerosi donatori e fornitori che in rete cooperano per operare aiuto laddove necessita. Durante la serata ha voluto omaggiare la bellissima piazza che la ospitava con una dedica, “Soltero”, la sensualità prende forma attraverso la Hit Estiva che la Showgirl ha proposto in esclusiva per il pubblico presente con la complicità di Claudio Scoppio, mister Puglia 2017, regalando un bel momento di spettacolo che è continuato grazie alla partecipazione di Beppe Ferrante, amatissimo cantante che ha proposto un assaggio del suo spettacolo “Una Voce nel Sole”, il tour che porta in giro in tutta Europa nel quale ripercorre i momenti musicali più significativi della carriera del grande artista Albano Carrisi, che, non solo è a conoscenza del progetto ma anche grande sostenitore del successo ottenuto dalla band. A regalare sorrisi ci ha pensato invece Antonello Costa, direttamente da Zelig, con in scena i suoi personaggi passando da monologhi a freddure attraverso anche momenti musicali e da showman con tanto di corpo di ballo al seguito. Una serata piena di soddisfazioni; l’incoronazione della Vincitrice è stata accolta da un applauso collettivo della folta platea ancora presente nonostante la tarda ora, a significare di quando si sta bene insieme, non ci si accorge che il tempo scorre in fretta!

Ancora tanti auguri a Roberta Lemma, la neo eletta principessa del concorso, la Nuova Miss Margherita Mare, è ancora complimenti a tutta l’organizzazione capitatana da Nino Di Pace.

Foto e video a cura di Nico Pizzi.

Appuntamento quindi alla prossima edizione!

Commenta questo articolo