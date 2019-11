Situazione meteo, allerta gialla e arancione in Puglia

L’Italia continua ad essere interessata da una vasta circolazione depressionaria presente sull’Europa occidentale con precipitazioni sul Nord-Ovest. L’approfondimento, nella giornata di oggi, di una saccatura sul Mediterraneo occidentale sta determinando un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo, sulle regioni del Nord-Ovest, con precipitazioni intense e persistenti che si protrarrano fino alla giornata di domani; nelle prossime ore la fase di maltempo si estenderà al Centro-Sud, con intensificazione dei venti dai quadranti meridionali. Per l’intera giornata di domani, un flusso di correnti sud-orientali investirà tutti i settori ionici, associato a precipitazioni intense che assumeranno carattere di persistenza.

Lunedì si assisterà ad un miglioramento delle condizioni meteo a partire dalle regioni settentrionali, mentre al Sud insisteranno le precipitazioni.

Sulla base di quanto esposto, il Centro Funzionale Decentrato ha emanato un’ALLERTA ARANCIONE per rischio idrogeologico e per temporali su tutto il territorio regionale e per rischio idraulico su Bacini Lato e Lenne (PUG-E), e un’ALLERTA GIALLA sempre per rischio idraulico su Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle (PUG B), e per vento su tutto il territorio regionale dalla mezzanotte di oggi, per le successive 24 ore.

La Sezione Protezione Civile segue l’evolversi della situazione meteo, invita a consultare gli aggiornamenti pubblicati sul sito e la tabella degli scenari, per una corretta comprensione degli effetti al suolo attesi per ciascun livello di allerta previsto, nonché ad attenersi alle raccomandazioni fornite nelle norme di autoprotezione consultabili sul sito della protezione civile regionale.

Commenta questo articolo