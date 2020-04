Mercato settimanale, da sabato 2 maggio ok alla sola vendita dei generi alimentari

Nella foto, la disposizione delle postazioni dei venditori: tra i banchi c’è una distanza minima di 3 metri.

La riapertura del mercato settimanale, a partire da sabato prossimo 2 maggio, per la sola vendita dei generi alimentari, è stata disposta con una ordinanza sindacale, in linea con quanto previsto dall’ultimo Dpcm, dall’ordinanza della presidenza della regione Puglia e d’intesa con i capigruppo rappresentanti tutto il Consiglio comunale.

Così come da planimetria allegata, le postazioni di vendita, 52 in tutto, saranno distribuite lungo via Rossini, quelli per la frutta e per gli altri generi alimentari, e in via Verdi quelli dei produttori agricoli.

Fra ciascun banco di vendita c’è una distanza di tre metri, che può diventare di 4 metri e arrivare fino a 10 laddove i banchi di vendita siano posizionati a ridosso delle abitazioni.

