Il lungomare Pietro Mennea, nella giornata del Mennea Day dedicata al campione olimpico barlettano di cui porta il nome, ieri pomeriggio si è trasformato in una palestra a cielo aperto.

In occasione del Mennea Day, infatti, che oggi si celebra in tutta Italia a cura del Coni e, in città, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, un tratto della strada panoramica e pedonalizzata del lungomare è diventata pista di atletica, ma anche campo per il basket in carrozzina, tappeto per le arti marziali. Ci sono inoltre state le esibizioni dei più piccoli che si sono cimentati in una perfomance di fitness, poi è stata la volta della scherma, del nordic walking, della ginnastica artistica e non poteva mancare l’atletica leggera e la corsa, in uno dei luoghi prediletti da Pietro Mennea per correre.

Alla manifestazione, fra gli altri, hanno partecipato l’assessore comunale allo Sport Michele Lasala, il presidente del Coni Puglia Angelo Giliberto, il coordinatore Coni Bat Marcello Degennaro, il coordinatore tecnico della manifestazione, Pietro Corcella, l’atleta barlettana Veronica Inglese e il consigliere regionale Ruggiero Mennea in rappresentanza della Fondazione Pietro Mennea onlus.

“Quella di oggi pomeriggio è stata una bella festa dello sport – ha detto l’assessore Lasala – e l’Amministrazione comunale sta proseguendo l’impegno già avviato per adeguare questo luogo alle esigenze dei tantissimi cittadini che lo hanno scelto per correre, passeggiare e praticare sport all’aria aperta”.

“Questa amministrazione – ha aggiunto l’assessore – investirà su questo come sulla realizzazione di una Cittadella dello Sport perché questo è il minimo che si debba fare nella città di Pietro Mennea e perché lo sport sia per tutti”.

