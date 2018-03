Matteo Bonadies e la biblioteca “Il Granaio”, una serata con la cultura

Lo scrittore barlettano Matteo Bonadies a sostegno della nuova biblioteca della Santissima Trinità

“Sono orgoglioso di poter sostenere un nascente polo culturale come la biblioteca “Il Granaio”, sono certo che diventerà un punto di riferimento per il quartiere e la città ed aver contribuito al suo sviluppo donando una collezione delle mie opere oltre che diverse copie di “Sulla Corsia degli 80″ rappresenta per me motivo di grande soddisfazione”. Con queste parole lo scrittore barlettano Matteo Bonadies ha suggellato la serata che lo ha visto ieri protagonista presso la biblioteca della parrocchia Santissima Trinità “Il Granaio” di una donazione di una collezione della sua intera produzione letteraria e di diverse copie del suo “Sulla Corsia degli 80” (Bonfirraro editore, pp. 196, 15.90 euro) libro autobiografico definito dall’autore stesso: “Emblema della mia vita raffigurata in un parallelo tra la corsia che mi vide vincitore negli 80 metri piani a Bari nei campionati regionali del 1957 ed il percorso che mi ha condotto agli 80 anni a tutta velocità tra gli impegni di imprenditore e scrittore ma anche di politico, console di Malta, giornalista e naturalmente di marito e padre”.

“La serata con protagonista proprio “Sulla Corsia degli 80”, moderata dalla giornalista Floriana Tolve e condotta dalla voce narrante Mary Di Pace è stata un’occasione di riflessione per tutta la comunità della Santissima Trinità come sottolineato anche dal parroco don Cosimo Falconetti: “Ringrazio il dottor Bonadies per il suo contributo alla nostra giovane realtà. Gesti e serate come questa ne aiutano la crescita ed aiutano a consolidarla come polo culturale del quartiere e dell’intera città”.

Matteo Bonadies è nato a Barletta dove vive e lavora. È laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari. Opera da oltre cinquant’anni nel settore dei preziosi. Console della Repubblica di Malta a Bari per le Regioni Puglia, Molise e Basilicata. Componente del Consiglio Direttivo Nazionale e socio fondatore della FE.N.C.O. (Federazione Nazionale Consoli Onorari). Responsabile della Confindustria Maltese (F.O.I.) per il Sud Italia. Ha realizzato vari progetti a favore dell’Associazione Internazionale dei Lions Clubs ricoprendo le più alte cariche Distrettuali e nel 2000 è stato eletto Governatore del Distretto 108/Ab Apulia. Produttore cinematografico. Amministratore Unico della Emmebi Film Productions Srl e scrittore.

