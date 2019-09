“I 21 milioni che la Regione Puglia ha stanziato per impiantistica e politiche sportive rappresentano per Comuni, associazioni sportive dilettantistiche, parrocchie ed associazioni di volontariato un’occasione unica e da non farsi sfuggire”. L’invito a partecipare ai bandi per l’accesso al finanziamento regionale arriva dal presidente della commissione “Affari Generali” Filippo Caracciolo, promotore della tappa di Barletta del convegno “Sport X tutti”.



L’appuntamento fissato per giovedì 5 settembre a partire dalle 18.30 presso il Tennis village “Pietro Mennea” (via Minervino, 1) rappresenterà l’occasione per comprendere al meglio le possibilità di accesso ai bandi che porteranno alla rivalutazione dell’impiantistica sportiva regionale ed allo sviluppo di progetti che promuovano integrazione di base, stili di vita salutari, parità di accesso alla pratica sportiva e turismo sportivo.





All’incontro parteciperanno: Raffaele Piemontese (Assessore al Bilancio e Programmazione unitaria Politiche giovanili e Sport per Tutti della Regione Puglia), Benny Pacifico (Dirigente Sezione Promozione della Salute e del Benessere della Regione Puglia) e Lella Cinquepalmi(Servizio Sport per tutti).



Commenta questo articolo