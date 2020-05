La cultura non si ferma: la Battaglia di Canne sul canale YouTube Mibact. Soddisfazione anche a Barletta per l’iniziativa

“La più grande battaglia della Seconda Guerra Punica tra Romani e Cartaginesi, avvenuta il 2 agosto 216 A.C. a Canne, nell’attuale territorio di Barletta in Puglia, è il soggetto del nuovo video della Direzione regionale Musei Puglia disponibile per la ​campagna la cultura non si ferma sul canale Youtube del Mibact, dove dall’inizio dell’emergenza coronavirus i musei, i parchi archeologici e gli istituti autonomi statali stanno fornendo contributi audiovisivi di ogni genere per consentire di continuare ad ammirare la bellezza del patrimonio culturale nazionale da casa”.

Ad ormai pochissime ore dalla conclusione del confronto con le parti sociali sulla riapertura dei siti culturali per lunedì 18 maggio e nella scia dei positivi commenti rilasciati dal ministro Dario Franceschini sulle ricadute delle visite virtuali a musei ed aree archeologiche con video e gallerie d’immagini, così il lancio di agenzia diffuso da AGCult (pagina Facebook) su scala nazionale, che prosegue: “Le immagini del video in 3D ricostruiscono in modo realistico i combattimenti corpo a corpo, i fanti e la cavalleria di due grandi eserciti della storia che combatterono lungo la valle del Basso Ofanto nella battaglia di Canne. La vittoria dell’esercito cartaginese, numericamente inferiore agli avversari, ancora oggi è ricordata come un notevole esempio di strategia dell’arte militare”.

Il video, già proiettato all’interno dell’Antiquarium durante le normali visite fino a poco prima della chiusura imposta dall’emergenza Covid-19 ad inizio marzo, ha svolto dunque una importante funzione di richiamo continuo sul Parco archeologico di Canne della Battaglia, dove il personale si è avvicendato in queste settimane per le normali operazioni di vigilanza e di verifica propedeutiche alla riapertura secondo le linee guide di cui si sta discutendo a Roma come già riferito.

Il Mibact (Ministero Beni e Attività Culturali e Turismo) attraverso un impegno corale di tutti i propri istituti, mostra così non solo ciò che è abitualmente accessibile al pubblico, ma anche il dietro le quinte dei beni culturali con le numerose professionalità che si occupano di conservazione, tutela, valorizzazione. Attraverso il sito e i propri profili social facebook, instagram e twitter il Ministero rilancia le numerose iniziative digitali in atto. Sulla pagina La cultura non si ferma, in continuo aggiornamento, sono inoltre già presenti diversi contributi dei luoghi della cultura statali.

Soddisfazione per l’iniziativa è stata espressa a Barletta dal giornalista Nino Vinella, nella sua duplice qualità di Presidente del Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia (Ente di Terzo Settore operante nel Volontariato dal 1953) e della Sede Archeoclub d’Italia Onlus Canne della Battaglia Barletta: “Iniziative simili con l’impiego di tecniche innovative favoriscono la curva dell’attenzione alla vigilia di quella ripartenza che tutti noi ci auguriamo possa avvenire con il turismo di prossimità ed il massimo coinvolgimento di tutte le realtà operanti nell’area di Canne della Battaglia”.

La news di AGCult:

https://agcult.it/a/18455/2020-05-11/la-cultura-non-si-ferma-la-battaglia-di-canne-sul-canale-youtube-mibact?fbclid=IwAR1GQfujELS5_aWRvk3Y-1Ynn6pEhxRb7yYJYJ1nxLAuf-Hvcz29wv-HnlY

Il video della Battaglia di Canne

https://www.youtube.com/watch?v=bGQWFh0h2wE&feature=youtu.be

