Barletta, tutti gli eventi “In attesa della Disfida”

“In attesa della Disfida”, calendario di eventi fra musica, arte e storia. Dal 27 al 30 giugno previsti incontri a Barletta e negli altri luoghi dello storico appuntamento.

E’ sempre tempo di “Disfida” a Barletta, e non solo: in attesa del cartellone di eventi della rievocazione del certame nel prossimo mese di settembre, affidata al nuovo direttore artistico Sergio Maifredi, in questo primo scorcio di estate spicca il programma di iniziative organizzate fino al 30 giugno per la seconda annualità del progetto triennale “Disfida di Barletta 2017-2019”, progetto vincitore dell’avviso pubblico della Regione Puglia per le attività culturali, presentato da una ATS composta dal Comune di Barletta in qualità di capofila, Agenzia per l’Occupazione e lo Sviluppo dell’Area Nord Barese – Ofantina e Dida.Art srl.

Musica, teatro, storia, ma anche nuove tecnologie legate al mondo dell’arte, tutto nel segno della Disfida: si chiama “Pyramiden” l’evento in programma giovedì 27 giugno alle ore 22, nell’ambito della II edizione di “Cantina ALIVE”, e questa volta la Cantina della Sfida ospita un live di musica elettronica contemporanea con Marco Cassanelli e Deckard. I due musicisti pugliesi, che hanno all’attivo numerose releases con labels nazionali ed internazionali, concerti e dj set in Italia e in Europa, realizzeranno un live act basato su modular, drum machines e synth suonati dal vivo, creando un’ambientazione sonora evocativa. “Pyramiden” è un progetto dalle sonorità elettroniche e sperimentali, un viaggio immaginifico, in grado di richiamare atmosfere e vibrazioni profonde per visioni di avamposti lontani. In questa edizione la scelta è ricaduta su artisti di musica elettronica, che con il loro linguaggio contemporaneo e la loro interpretazione catapulteranno il pubblico in una visione di Disfida inedita. Ne scaturirà un dialogo affascinante tra produzione creativa contemporanea e storia.

Nel fine settimana sarà la facciata della Basilica del S. Sepolcro a fare da sfondo alle straordinarie immagini dell’evento “Fieramosca Experience” (alle ore 21 di sabato 29 e domenica 30 giugno), un viadeomapping che racconterà storie ed emozioni con suggestive immagini proiettate sulle antiche pietre del sacro tempio, con Eraclio comunque protagonista di questo lavoro realizzato il collaborazione con il FIOF. In corso Vittorio Emanuele sabato 29 giugno alle 21.30 Emenuele Del Vecchio e Luigi Di Schiena proporranno parole e leggende nel reading intitolato “Qualcosa di noi”.

Infine una passeggiata itinerante fra storia e costumi nei luoghi della Disfida: il calendario di appuntamenti, cominciato il 25 ad Andria, si concluderà il 30 giugno in Cattedrale a Barletta alle ore 20. Si tratta dell’evento denominato “La Disfida di Barletta tra storia e fantasia”, vera e propria guida emotiva in abiti storici a cura della compagnia “I Nuovi Scalzi”, realizzata grazie a uno scambio culturale della rete locale dei luoghi della Disfida.

I racconti itineranti teatralizzati e musicati sono stati così programmati: 27 giugno ore 20 a Margherita di Savoia in piazza della Libertà; 28 giugno alle 18.30 a Corato piazza Sedile ed alle 21 a Ruvo in piazza Dante; il 29 giugno a Trani alle 18.30 in piazza Trieste, e il 30 appunto a Barletta in Cattedrale alle 20.

Gli artisti suoneranno e racconteranno della Disfida ispirandosi alla tradizione storica, letteraria ma anche alle leggende popolari, attraverso un mélange di stili linguistici: il dialetto, il verso antico, la strofa musicale, i dialoghi e le tirate teatrali, i linguaggi contemporanei come ad esempio quello del rap. Con loro un cantastorie e musicista che, attraverso i versi musicati racconterà a modo suo i fatti della Disfida: si “giocherà” a rappresentare alcuni personaggi coinvolgendo il pubblico, che sarà invitato di tanto in tanto a giocare alcuni ruoli nella rappresentazione.

“Questa sorta di anteprima della Disfida – ha detto il sindaco Cosimo Cannito – ci consente di entrare nel clima di celebrazioni, eventi e manifestazioni che culmineranno nel certame di settembre e di coinvolgere la cittadinanza in questa atmosfera di festa e partecipazione”

“Un calendario di appuntamenti estivi che offrono una lettura particolare della Disfida – spiega il direttore del Patto Territoriale Nord Barese/ofantino, Marco Barone – con un approccio artistico oltre che storico davvero innovativo, a fare da preludio al programma dell’autunno”.



