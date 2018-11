I cento anni di nonna Renata, un Ciak per lo straordinario traguardo

Di seguito riportiamo il comunicato inviato in redazione dalla giornalista Floriana Tolve.

Un compleanno eccezionale per la Signora Renata Maria Vittoria Pozzilli vedova di Giuseppe Paolillo che ha brillantemente tagliato il traguardo del secolo.

Grande festa, entusiasmo, gioia ed emozione tra l’affetto dei suoi tre figli Antonietta, Francesco e Adriana, dei suoi nipoti e pronipoti, del Sindaco di Barletta Cosimo Cannito che ha donato a Nonna Renata la tradizionale targa dei 100 anni e un bouquet di fiori per una ricorrenza particolare suggellata dalla classica torta e da un ”brindisi” molto speciale in un’atmosfera ricca di sorrisi e allegria.

La signora Renata Maria Vittoria Pozzilli, risiede a Barletta da quasi 70 anni, condividendo la storia della sua famiglia con quella del Politeama Paolillo, uno dei cinema più antichi della nostra regione, che a dicembre raggiungerà 104 primavere.

Nata a Rocca Sinibalda in provincia di Rieti il 4 novembre 1918, alla piccola le furono dati i nomi di Renata (Rinata) e Maria Vittoria in quanto evocativi dello storico e glorioso evento nazionale (la fine della Grande Guerra).

Ha vissuto a Roma dall’infanzia fino al 1949, anno in cui ha sposato Giuseppe Paolillo (nato a Barletta nel 1912 e deceduto nel 2001) già Capitano dell’Esercito Italiano di stanza nella Capitale, dove, dopo il secondo conflitto bellico, aveva iniziato la professione di avvocato. Nel 1950 giunse da Barletta l’invito di tornare in Puglia per la gestione dell’azienda familiare il Cinema Politeama Paolillo.

Di qui il trasferimento nella città della Disfida, la nascita dei figli, il percorso in tutti questi anni di una famiglia unita, pronta a festeggiare con immenso amore il secolo di Nonna Renata. Il grande schermo questa volta è tutto per lei ….la mamma è sempre la mamma ….Auguri!

