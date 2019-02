Dopo una lunga serie di entusiasmanti “tutto esaurito” nella stagione invernale e un tour nell’estate 2018, e dopo aver calcato prestigiosi palcoscenici in tutt’Italia, GREASE IL GRANDE MUSICAL concluderà la sua intensa Stagione presso il Teatro Curci di Barletta, domenica 10 febbraio con porta alle ore 18,00 e inizio alle ore 18,30, con un ennesimo sold – out.

Il nuovo allestimento, sforzo produttivo dell’Associazione Cultura e Musica “G. Curci di Barletta, alla 35.ma Edizione, grazie alla importante e fondamentale sinergia con l’Amministrazione Comunale di Barletta, il MIBAC e la Regione Puglia nell’ambito della Rete RESONANCE – Avviso Triennale di Spettacolo dal Vivo della Regione Puglia e la Fondazione Puglia, è uno degli spettacoli più attesi del Cartellone della 35.ma Stagione Concertistica dell’Associazione Curci.

In Italia, il musical di Jim Jacobs e Warren Casey, prodotto da Compagnia della Rancia con la regia di Saverio Marconi, in più di 20 anni di repliche, è un fenomeno che si conferma a ogni replica, più di 1.750 per oltre 1.750.000 spettatori a teatro. Una festa travolgente che dal 1997 accende le platee italiane, e ha dato il via alla musical-mania trasformandosi in un vero e proprio fenomeno di costume “pop”, un cult intergenerazionale.

In 20 anni di successi strabilianti in Italia, GREASE si è trasformato in una macchina da applausi, cambiando il modo di vivere l’esperienza di andare a teatro. Oggi è una magia coloratissima e luminosa che si ripete ogni sera, una festa da condividere con amici e famiglie, senza riuscire a restare fermi sulle poltrone ma scatenarsi a ballare: un inno all’amicizia, agli amori indimenticabili e assoluti dell’adolescenza, oltre che a un’epoca – gli anni ’50 – che oggi come allora rappresentano il simbolo di un mondo spensierato e di una fiducia incrollabile nel futuro. Si vedono tra il pubblico scatenarsi insieme almeno tre generazioni, ognuna innamorata di GREASE per un motivo differente: la nostalgia del mondo perfetto degli anni Cinquanta, i ricordi legati al film e alle indimenticabili canzoni, l’immedesimazione in una storia d’amore senza tempo, tra ciuffi ribelli modellati con la brillantina, giubbotti di pelle e sbarazzine gonne a ruota.

GREASE, con la sua colonna sonora elettrizzante da Summer Nights a You’re the One That I Want e le coreografie irresistibili, piene di ritmo ed energia, ha fatto innamorare (e ballare) intere generazioni, ed è stato capace di divenire fenomeno pop, sempre più vivo nella nostra estetica quotidiana, con personaggi diventati vere e proprie icone generazionali: un gruppo coinvolgente, capitanato da Danny Zuko (Giulio Corso), il leader dei T-Birds, innamorato di Sandy (Lucia Blanco), la ragazza acqua e sapone come Sandra Dee e Doris Day, che arriva a Rydell e, per riconquistare Danny dopo un flirt estivo, si trasforma diventando sexy e irresistibile. Insieme a loro, l’esplosivo Kenickie (Gianluca Sticotti), la ribelle e spigolosa Rizzo (Eleonora Lombardo), i T-Birds, le Pink Ladies, gli studenti dell’high school più celebre e un particolarissimo “angelo” (Nick Casciaro).

New entry nel cast nel ruolo di Danny Zuko sarà dunque Giulio Corso. Diplomato presso l’“Accademia Nazionale di Arte Drammatica Silvio D’Amico”, ha esordito al cinema con “Walking on Sunshine”; baritono, protagonista maschile accanto a Lorella Cuccarini di “Rapunzel il musical” (vincitore nel 2016 del Premio Persefone come Migliore Attore Emergente), in tv con il docufilm su Paolo Borsellino “Adesso tocca a me”, “Squadra antimafia 5”, “Francesco” (regia di Liliana Cavani), “Il Commissario Montalbano”, “The Arrangement” e “Rocco Chinnici” (regia di Michele Soavi) e al cinema con “Soledad” della regista argentina Agustina Macri.

Dallo storico debutto a teatro in Italia nel 1997 a oggi, lo spettacolo si è rinnovato ma ha sempre mantenuto gli ingredienti che ne hanno decretato lo strepitoso successo. I veri protagonisti di GREASE sono, infatti, il rock ‘n’ roll e le atmosfere da fast food, pigiama party, i giubbotti di pelle e le gonne a ruota, il ciuffo alla Elvis e la brillantina: simboli intramontabili di una generazione che, portati in scena con ritmo e colore, hanno trasformato lo spettacolo in un fenomeno ineguagliabile. Sotto le sue luci si sono alternati oltre 280 tra tecnici e artisti, per molti dei quali GREASE è stato un vero e proprio trampolino di lancio.

Nel Teatro Curci di Barletta faremo con Grease–Brillantina, un salto negli anni 50 grazie alle magnifiche coreografie di Gillian Bruce, le celeberrime musiche eseguite grazie alla supervisione musicale di Riccardo Di Paola, un suggestivo e tecnologico impianto scenografico firmato da Gabriele Moreschi, i costumi della celebre Carla Accoramboni, l’emozionante disegno di luci di Valerio Tiberi, la spettacolare regia di Saverio Marconi e Mauro Simone, senza dimenticare la collaborazione di Michele Renzullo e Franco Travaglio.

Ancora una volta saremo tutti pazzi per la GREASEMANIA! Il cult del 1978, con John Travolta e Olivia Newton-John, magari ritrovandoci a ondeggiare le dita con il braccio teso in avanti e cantando Greased Lightning oppure a simulare il falsetto di John Travolta in I’ve got chills.They ‘re multiplyng, versi iniziali di You’re the one that I want immaginando di indossare grandi gonne a ruota e una generosa quantità di brillantina sui capelli ricordando le romantiche note di Summer nights.

Info: 0883 332456 – 3803454431, info@culturaemusica.it ; www.culturaemusica.it; www.facebook.com/asscurci; @asscurci.

