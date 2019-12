Gran finale del Soundiff Christmas Festival al GOS

Ultimo appuntamento del Soundiff Christmas Music Festival, rassegna giunta alla 3° edizione per il 2019, organizzata da Soundiff – Diffrazioni Sonore presso il Laboratorio Urbano GOS di Barletta. Il terzo appuntamento, domenica 8 dicembre con porta alle 18 e inizio alle 18:30, “Viaggio a Buenos Aires – Ritratto di un Argentino” propone un viaggio sensuale nel mondo di Astor Piazzolla attraverso le Quattro Stagioni e i Tanghi. Composte da Astor Piazzolla tra il 1964 e il 1970 Las cuatro Estaciones porteñas intrecciano felicemente tradizione colta, jazz e ‘nuevo tango’: stagioni porteñas perché legate all’atmosfera e agli aromi del grande porto di Buenos Aires. Inevitabile il confronto con le Stagioni di Vivaldi, distanti più di due secoli e indissolubilmente legate ai colori di un’altra grande città di mare agli antipodi dell’Argentina: Venezia. Piazzolla cela frammenti melodici e ritmici delle Stagioni vivaldiane all’interno della trama strumentale delle sue Estaciones, coinvolgendoci in un raffinato gioco a chiave di affinità e di contrasti e tracciando avvolgenti paesaggi interiori animati da sentimenti contrastanti: dalla dolcezza al dolore, dalla struggente nostalgia alla più veemente passione: un’occasione di ascolto da non perdere. Protagonista d’eccezione del concerto sarà il Soundiff feat. Time2Quartet, nato nel 2018 con l’intento di creare un sound innovativo che riesca a combinare la musica leggera più odierna con l’eleganza della formazione classica dei propri componenti.

Un gruppo di giovani musicisti pugliesi (Michele Saracino e Giuseppe Palmiotti ai violini, Dario Cappiello alla viola e Gabriele Marzella al violoncello), con alle spalle un’intensa attività concertistica ed una serie di esperienze importanti che hanno già permesso loro di esibirsi in rilevanti contesti come l’Arena di Verona, Senato della Repubblica, Ravenna Festival, Teatro Argentina, Ravello Festival, Teatro Petruzzelli, Festival URTIcanti. I loro impegni più recenti li hanno visti collaborare con realtà culturali tra cui il FAI – Fondo Ambiente Italiano, Circolo Unione – Teatro Petruzzelli di Bari, Lord Byron College, Soundiff – Diffrazioni Sonore o il Palazzo della Marra di Barletta alla presenza delle più celebri opere pittoriche di Giuseppe De Nittis. Il Time2Quartet è inoltre recentemente risultato vincitore del secondo premio al video-concorso ‘Interreg Greece-Italy – European Cooperation Day Video Competition’. Ormai consolidata è la partnership con gli “Studi ADM” di Bitonto per le registrazioni audio in qualità professionale.

La seconda parte del programma è dedicata ad alcuni tra i tanghi più famosi del compositore argentino da Oblivion a la Muerte del Angel a Fuga y misterio. La rassegna è organizzata da Soundiff, realtà giovanile che nasce nel Luglio 2013 con il sostegno alle start-up della Regione Puglia da un collettivo di giovani colleghi musicisti e ricercatori presso il Conservatorio di Bari, impegnati nell’attivismo musicale e artistico, affermandosi al 5° posto della graduatoria regionale pugliese e beneficiando di una grande opportunità: realizzare un percorso straordinario di comunità e di lavoro, dando forma a progetti e opzioni di ricerca, orientati su 3 obiettivi di medio-lungo periodo: 1. creazione di un network di musicisti professionisti pugliesi con la costituzione della prima Orchestra Giovanile Pugliese; 2. sperimentazione di un modello di esperienza artistica inedita qual è la landscape music che ridisegna gli spazi di archeologia industriale attraverso la musica; 3. costituzione di un’etichetta indipendente che sintetizzi tutte le forme espressive del progetto Soundiff. Negli anni di consolidamento del proprio posizionamento come giovane realtà artistica regionale, Soundiff è stata riconosciuta come buona pratica dal Programma Bollenti Spiriti nel settore delle start-up, legittimata dal Ministero dei Beni Culturali, rientrando dal 2015 come unica realtà della Regione Puglia nel settore dei complessi strumentali giovanili under35 finanziati dal FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo) e premiata nel 2016 nella più prestigiosa competizione nazionale sulle start-up denominata FUNDER 35 come realtà emergente di successo. Soundiff ha fondato il primo network giovanile di musicisti pugliesi, la prima esperienza di Orchestra Giovanile Pugliese, un’etichetta indipendente autonoma, promuovendo e organizzando numerosi concerti, laboratori musicali presso le scuole ed eventi musicali che hanno avuto riconoscimenti importanti dalla stampa locale, dalla critica e non da ultimo dal più importante Festival della Musica Internazionale MEDIMEX. Nel 2017 si è classificata al primo posto nel Piano Triennale di Spettacolo dal Vivo della Regione Puglia, in ATS con Associazione Curci e altri partner del territorio, col progetto RESONANCE. Dal 2017 cogestisce il Laboratorio Urbano GOS di Barletta, in ATS con altri partner tra cui Associazione Curci. Direttore Artistico di Soundiff sin dal suo esordio è la pianista e docente Maria Rita Lamonaca.

Biglietto posto unico 5€ acquistabile presso il GOS (Viale Marconi 39 a Barletta) il giorno degli spettacoli a partire dalle ore 17, fino ad esaurimento posti. Info al 3247994620.

