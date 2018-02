Giuseppe D’Ambrosio, candidato alla Camera tra le fila del M5S nel collegio uninominale Puglia 4, replica dal suo profilo Facebook alle dichiarazioni rilasciate da Filippo Caracciolo- suo avversario alla Camera nello stesso collegio-intervistato l’11 febbraio dalla nostra redazione https://www.barlettanews.it/caracciolo-non-vengo-meno-al-mandato-elettorale-resto-nelle-istituzioni/

ASCOLTATE E CONDIVIDETE!!!

“Pseudo parlamentare” o “non lo riesce a comprendere” sono solo alcune delle frasi che mostrano come l’ex assessore regionale, attualmente ancora consigliere regionale e candidato del PD Caracciolo, pensi solo ad offendere me non dicendoci cosa ha fatto in questi anni per quei cittadini onesti e di buona volontà che ogni giorno si spezzano la schiena.

Posso rassicurare Caracciolo sul fatto che la notte riposo bene e sono molto tranquillo, a differenza di qualcuno che subisce perquisizioni e sequestri in casa da parte dell’autorità giudiziaria (!!!), e forse l’unica cosa che mi agita parecchio è il pensiero che lui possa da parlamentare fare ancora più danni per questo territorio, visti i problemi ambientali che il nostro territorio paga amaramente e lui, da presidente della commissione ambiente regionale prima e assessore regionale all’ambiente poi, ha grosse responsabilità politiche.

Io mi preoccuperei di questo, come credo possano preoccuparsi molti barlettani, andriesi, tranesi e canosini che subiscono l’inquinamento del nostro territorio con gravi danni economici e per la nostra salute.

Il 4 Marzo, quando voterete, mi auguro possiate riflettere su queste cose!

Giuseppe D’Ambrosio

Commenta questo articolo