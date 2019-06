Gianni Ciardo chiude “Terre Promesse” del teatro dei Borgia

Il 29 e il 30 giugno il comico sarà alla Comunità Controvento di Trani

Battute finali ed incandescenti per “Terre Promesse” la rassegna/esperienza del Teatro dei Borgia in programma fino a domenica 30 giugno nei luoghi dove la vita pulsa più forte, quelli dedicati alle persone più fragili della nostra società.

Allo straordinario Gianni Ciardo il compito di chiudere in bellezza il programma di “Terre Promesse”: un calendario variegato, articolatosi fra Barletta e Trani, caratterizzato da spettacoli che toccano le corde dei sentimenti, della sensibilità, della solidarietà, dell’umanità.

Il popolarissimo attore, musicista e cabarettista pugliese porterà in scena alla Comunità Controvento di Trani due suoi lavori: sabato 29 giugno alle ore 21.30 “L’uomo dal fiore in bocca” e domenica 30 giugno sempre alla stessa ora “Gianni Ciardo della Mancha”.

Con entusiasmo il famoso comico barese ha accettato di intervenire a Terre Promesse, “un’azione teatrale composita legata all’idea di spostamento, un ponte che unisce mondi diversi creando sperimentazioni e conoscenze uniche e fondamentali per la crescita umana e artistica estendendo gli orizzonti attraverso un coinvolgimento che chiama in causa organizzatori, spettatori e attori – evidenziano Gianpiero Borgia ed Elena Cotugno, Direttori Artistici della rassegna. – Gli stessi artisti partecipanti esibendosi nei luoghi diversi, acquisiscono nuove competenze e nuove sensazioni utili per la loro esperienza e per i loro futuri progetti”.

L’idea del Teatro dei Borgia ha trovato piena approvazione da parte della Comunità Oasi2 San Francesco, una ONLUS nata a Trani nel 1986, finalizzata, nei suoi numerosi interventi, a favorire il benessere individuale e collettivo, tutelando e promuovendo il diritto alla salute, alla libertà, al lavoro, alla partecipazione, alla cittadinanza, contrastando ogni forma di discriminazione ed esclusione.

La rassegna è partita mercoledì 26 giugno con la partecipazione alla Giornata del Volontario al Parco dei Salici nei pressi della Mensa della Caritas di Barletta (I Nuovi Scalzi con “La Ridiculosa Commedia). Il 27 giugno a Villa Nappi a Trani si sono esibiti Emanuele Arrigazzi con “Tempi maturi” e Raffaella Giancipoli con “L’estranea di casa”. Il 28 giugno a Barletta all’ex SPRAR in Via Canosa in scena Raffaella Giancipoli con “Rita” e Emanuele Arrigazzi con “Groppi d’amore nella scuraglia”.

Gli ultimi appuntamenti il 29 e il 30 giugno toccano la Comunità Controvento di Trani: con Gianni Ciardo e Franco Ferrante anche il Teatro delle Forche alle ore 19.30 con gli spettacoli “Binari” e “Dalle città ai mari”. Nel corso delle serate anche le incursioni coreografiche di Stefania D’Onofrio e il DJ Set di Papaceccio MMC.

“Terre Promesse”, organizzato da TB in collaborazione con il Comune di Barletta e Comunità Oasi2 San Francesco ONLUS, è realizzato nell’ambito del Progetto Vita Site, con il sostegno dell’Unione Europea, del Fondo di Sviluppo e Coesione della Regione Puglia e dell’Assessorato all’Industria Turistica e Culturale, Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali – Avviso Pubblico per presentare Iniziative Progettuali riguardanti lo Spettacolo dal Vivo e le Residenze Artistiche.

PROGRAMMA DETTAGLIATO

*SABATO 29 GIUGNO

Comunità Terapeutica Controvento

Via Curatorio, snc Trani

ore 19.30

Teatro delle Forche

BINARI

regia Fabrizio Saccomanno

con Erika Grillo, Ermelinda Nasuto e Chiara Petillo

Racconti di viaggio in barca per inseguire un sogno. Da un treno all’altro per lavoro. In moto per scoprire luoghi sconosciuti. Ancora in treno per ritrovare la speranza. A piedi per vedere il mondo con occhi nuovi. Immobili in una stanza a rileggere frammenti di una vita.

ore 21.30

Gianni Ciardo

L’UOMO DAL FIORE IN BOCCA

con Gianni Ciardo e Franco Ferrante

Il “fiore in bocca “ può capitare in qualsiasi stagione dell’anno, che faccia caldo o faccia freddo.

Stefania D’Onofrio

PASSAGGI. MICRO COREOGRAFIE

*DOMENICA 30 GIUGNO

Comunità Terapeutica Controvento

Via Curatorio, snc- Trani

ore 19.30

Teatro delle Forche

DALLE CITTÀ AI MARI

coordinamento artistico Giancarlo Luce

con Giorgio Consoli, Erika Grillo, Giancarlo Luce, Ermelinda Nasuto

Immaginare una terra di mezzo, frontiera e soglia tra terra e acqua. Viaggiare, ma lasciare tracce, edificare luoghi. Attraversare le città come esploratori, leggerne le stratigrafie, memorie di una terra antica. Approdare alla superficie liquida e scintillante.

ore 21.30

Gianni Ciardo

GIANNI CIARDO DELLA MANCHA

Il Don Chisciotte di Miguel de Cervantes letto e interpretato dal comico barese.

Papaceccio MMC

DJ Set

Stefania D’Onofrio

PASSAGGI. MICRO COREOGRAFIE

INFO:

Primo spettacolo: ore 19,30

Secondo spettacolo: ore 21,30

Per info 320 7408125 www.teatrodeiborgia.it

