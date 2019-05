Garanzia Giovani e prospettive di lavoro per i “Neet”,giovedì la presentazione del programma presso l’Istituto dei Sacri Cuori

Barletta, martedì 28 maggio 2019 – Il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, sarà presente, giovedì 30 maggio alle ore 11.00, alla presentazione delle iniziative del Programma Garanzia Giovani proposte dall’ATS “Let’s Work 2gheter”, che si svolgerà presso l’Istituto dei Sacri Cuori, in Via Cavour 81 a Barletta.

Garanzia Giovani è lo strumento finanziato dall’Unione Europea per migliorare l’occupabilità dei giovani dai 17 ai 29 anni di età che non lavorano, non studiano, non sono inseriti in un percorso formativo (i cosiddetti NEET). Il programma prevede una serie di misure integrate (formazione, orientamento specialistico, tirocini, inserimento lavorativo, bonus occupazionali) dirette a favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro.

L’Associazione Temporanea di Scopo “Let’s Work 2gheter”, con capofila ENAC Puglia (Ente di Formazione Canossiano “C. Figliolia”), intende valorizzare le opportunità del programma Garanzia Giovani, costruendo concrete opportunità sia per i giovani sia per le imprese del territorio di Barletta.

Oltre al sindaco, saranno presenti la direttrice dell’istituto scolastico, suor Rosanna Pirrone; il direttore Enac Puglia Dario Palma; i coordinatori dell’ats “Let’s Work 2gheter”, Costanzo Cascavilla e Luca Porreca.

