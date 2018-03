La ASD Futsal Salinis scende in campo giovedì sera alle 20 per l’anticipo della ventinovesima giornata del Campionato di Serie A Femminile al PalaCeccato di Thiene contro il fanalino di coda del torneo.

Ma Mister Cocco predica concentrazione e invita tutti a non prendere le avversarie sottogamba: «So per esperienza che le gare come queste sono le più insidiose: pretendo perciò la massima applicazione da parte delle mie atlete perché da qui al termine del torneo ci aspettano cinque finali», dichiara l’allenatore rosanero alla partenza per il Veneto. La squadra pugliese, reduce dalla vittoria per 5-2 sul parquet della Lazio, domenica scorsa non ha giocato a causa della mancata presentazione della Rambla ed in settimana ha incassato i tre punti per decisione del Giudice Sportivo. Mancherà da qui al termine della stagione Jessica Exana, infortunatasi nel corso del match con la Lazio, la cui assenza va ad aggiungersi a quella della lungodegente Renata Caputo. Gli arbitri della gara saranno Federico Beggio e Simone Tassinato di Padova, cronometrista Matteo Corniglia di Vicenza.

