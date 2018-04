Domani, a seguito della settimana di iniziative dedicate alla Giornata Mondiale della consapevolezza dell’autismo, l’associazione Insieme S.I.V.O.L.A. è lieta di invitare la cittadinanza all’incontro con Franco e Andrea Antonello della fondazione I Bambini delle Fate che si terrà presso la sala ricevimenti Il Brigantino II, viale Regina Elena, 84 a Barletta alle ore 18:00.

Un incontro finalizzato ad informare e sensibilizzare la cittadinanza sulle campagne di fund raising al momento attive sul territorio, in particolare si esporranno le attività di “Fare Impresa nel Sociale” e “Sporcatevi le mani”, che coinvolgono ad una cooperazione costruttiva e veicolo di miglioramento e crescita non solo individuale ma anche sociale. Le iniziative sono attive sul nostro territorio grazie alla partnership che Associazione Insieme S.I.V.O.L.A. ha avviato con I Bambini delle Fate, organizzazione non profit presieduta da Franco Antonello, imprenditore di Castelfranco Veneto (TV) che con il figlio Andrea è conosciuto dal grande pubblico per i libri “Se ti abbraccio non aver paura”, “Sono graditi visi sorridenti”, “Baci a tutti” e il recente “Le parole che non riesco a dire”.

Nel corso dell’appuntamento, con la prestigiosa presenza di Franco e Andrea Antonello, i cittadini saranno informati dei progressi messi in atto sul territorio e si pianificheranno sviluppi e passi futuri da effettuare sempre sulle tematiche di disturbi dello spettro autistico.

Si tratta di dare una risposta concreta alle necessità di tante famiglie pugliesi che grazie a un sostegno regolare e continuativo potranno accedere a progetti in grado di migliorare sensibilmente la prognosi e le prospettive di inserimento sociale dei loro bambini e ragazzi speciali, contribuendo a realizzare una vera e propria inclusione sociale.

I Bambini delle Fate

Nata nel 2005 per volontà di Franco, i Bambini delle Fate sostiene progetti di associazioni, enti e strutture ospedaliere rivolti a bambini e ragazzi con autismo e disabilità attraverso il coinvolgimento di aziende e privati cittadini che si impegnano con versamenti mensili costanti.

I numeri dell’Organizzazione di Castelfranco Veneto parlano chiaro: 56 progetti sostenuti in Veneto, Trentino Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo, Puglia, Marche, Lazio, Calabria , Sicilia e Sardegna. In queste regioni sono ormai circa 3000 le famiglie che possono contare già da tempo su progetti di inclusione sociale sostenuti con continuità da oltre 600 aziende e più di 3000 privati. La somma erogata a sostegno di tutti i progetti dal 2005 ad oggi ha superato i 10 milioni di euro.

Si sta concretizzando il grande sogno di Franco, quello di sostenere progetti non solo in ogni regione d’Italia, ma anche in ogni provincia: con Sporcatevi Le Mani sono ora già due i progetti attivi in Puglia (Bari e Grottaglie), diversi altri quelli in via di attivazione (Brindisi e Bisceglie) e naturalmente c’è uno splendido progetto a Barletta, dove la partnership con Insieme S.I.V.O.L.A. ha portato sul territorio sia l’iniziativa “Fare Impresa nel Sociale”, sia la campagna di raccolta fondi da privati “Sporcatevi Le Mani”.

Per approfondimenti www.ibambinidellefate.it

