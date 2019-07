Fornitura libri di testo anno 2019/2020 – Seconda proroga

Su indicazione della Sezione Istruzione e Università pubblichiamo l’atto dirigenziale n.108 del 30 luglio 2019 avente per oggetto: Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’a.s. 2019/2020 ex Legge 448/1998, art. 27; Legge 208/2015, art. 1, comma 258; LR n. 31/2009. Seconda proroga termini avviso pubblico.

Con tale atto dirigenziale sono stati ulteriormente prorogati alle ore 14.00 del 20 agosto 2019, i termini per la richiesta del beneficio.

Si ricorda, inoltre, che le istanze dovranno essere inoltrate unicamente per via telematica attraverso la procedura on-line attiva sul portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it alla sezione Libri di testo a.s. 2019/2020.

