Fermata Bari-Napoli, Grimaldi: «Inaccettabile la scelta di Trenitalia di penalizzare Barletta»

«Anni di chiacchiere, di parole, di avvertimenti lanciati dai giornali, dagli utenti, dai sindacati, per rendersi conto, solo a fatto compiuto, che qualcosa è successo: mai una volta che ci sia chi se ne accorga prima. È il ritardo ad orologeria di un ceto politico, che spesso e volentieri si gioca su questi temi gran parte della propria credibilità.

Ritardi gravi di una classe politica, risucchiata in una sindrome da “Genius capovolto”, con effetti collaterali deleteri, che annullano l’intuizione o la trasformano, nei migliori dei casi, in un ritardo. E il ritardo della politica, si sa, su certe questioni fa più male dei ritardi snervanti di alcuni treni delle Ferrovie dello Stato e risulta goffo come il classico pesce fuor d’acqua.

Poi il silenzio… assordante, silenzio rotto solo da estemporanee uscite di quello o quell’altro a caccia di notorietà sino (ed era ora!) all’iniziativa del Senatore Ruggiero Quarto il quale, dopo aver appreso dal Ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli che il 28 marzo sarà ripristinato, dopo oltre 20 anni, il collegamento ferroviario diretto tra Bari e Napoli, ha immediatamente constatato che “…pur trovandosi sul percorso del treno, attualmente previsto no-stop, la mancata fermata nella stazione di Barletta, che si aggiunge a quella di Foggia per via dell’utilizzo della deviazione denominata “baffo Cervaro”, è penalizzante per un bacino di circa 1,3 milioni di residenti”.

A questo punto sorge spontanea la domanda: in quale ottica bisogna vedere la decisione? Anziché potenziare il trasporto ferroviario così da poter offrire un servizio efficiente ai viaggiatori abituali ma anche ai tantissimi turisti, per la nostra zona, Trenitalia la pensa al contrario.

Signori, permettetemelo, un’emerita presa per il… fondo schiena. Servizi ferroviari sufficienti, contenimento della spesa, contratto di lavoro… ma quando mai! Diciamola tutta, parole e basta.

La speranza vera è che, con tre nostri autorevoli rappresentanti, i senatori Quarto, Messina e Damiani, punti di riferimento nell’intero arco costituzionale, da sinistra a destra comprese le forze di governo, le dinamiche in materia di trasporti debbono necessariamente mutare.

Inaccettabile la situazione che vede penalizzata dal traffico nazionale, una città capoluogo di provincia che conta un’utenza di circa 700mila utenti. Barletta è il secondo nodo ferroviario dopo Bari e non possiamo permettere che le scelte di Trenitalia continuino a penalizzare il territorio, la Puglia e persino la stessa Società. Per questo andrebbe “sollecitato” , così come ha opportunamente fatto il Senatore Quarto, il Ministro De Micheli affinché spieghi quali iniziative intende intraprendere al fine di porre rimedio a questa decisione incomprensibile.

Oggi, finalmente, i nostri tre concittadini in Parlamento potrebbero, a buon ragione, prendere l’iniziativa e sbattere i pugni sul proverbiale tavolo per non penalizzare ancora una volta Barletta e il suo territorio.

Chi viene ricordato per sempre non è colui il quale vince la medaglia d’argento o ancor peggio, quella di bronzo, bensì chi sale sul gradino più alto del podio e speriamo che diventi concretezza quello affermato da Quarto il quale ha saggiamente e realisticamente argomentato dicendo che “Come già avvenuto per la tratta Bari – Roma, l’aggiunta di una fermata nella stazione di Barletta, ha portato un notevole vantaggio per il territorio e ad un incremento di viaggiatori, a dimostrazione della validità della soluzione applicata. Ricordiamoci sempre che incrementare l’offerta di trasporto pubblico significa anche limitare la circolazione dei mezzi privati, garantendo, quindi, una mobilità più sostenibile. Il sud deve colmare un gap infrastrutturale che perdura da ormai troppo tempo. Il cambiamento parte anche da qui. Spes ultima dea!»

Michele GRIMALDI, Responsabile Sezione Archivio di Stato di Barletta

Commenta questo articolo