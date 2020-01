Emiliano a Barletta e Andria: «Stiamo facendo vivere la democrazia»

Grande partecipazione a Barletta e Andria, dove Michele Emiliano ieri sera ha incontrato i cittadini della Bat in vista delle primarie del centrosinistra di domenica prossima.

“Voglio dire grazie – ha detto Emiliano – a Barletta e Andria, e ovviamente ai miei amici di questo territorio per l’organizzazione di questa serata. Si vota per le primarie della Puglia il 12 gennaio dalle 8 alle 20. Andare a votare significa scegliersi il candidato e cominciare la campagna elettorale. Le primarie sono una cosa molto importante, non date retta a chi vi dice che non serve, che è tutto scontato. Non è così. Sono delle competizioni vere, basta vedere quanta gente ha partecipato stasera a questi incontri. Stiamo girando tutta la Puglia, stiamo facendo vivere la democrazia”.

Commenta questo articolo