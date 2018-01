Donazioni di sangue in Puglia, i dati recenti e i ringraziamenti di Emiliano

“Oggi è con grande soddisfazione che ripeto questo atto piccolo, semplice che non crea alcun problema, anzi può essere anche benefico per chi dona, oltre che per chi riceve, perché ci si controlla attraverso le analisi del sangue il cui risultato poi ci arriva a casa gratuitamente. So che, grazie a tutti i pugliesi che hanno accolto il mio invito di ieri pomeriggio ad andare a donare, abbiamo scongiurato un’emergenza legata in questi giorni alla carenza di sangue, la cui raccolta oggi è migliorata significativamente. Però non sono solo le singole giornate a risolvere il problema, bensì occorre dare continuità all’attività di donazione, ed è per questo che lancio nuovamente l’appello ad andare a donare. Fatelo durante questo fine settimana e fatelo sempre perché, vi assicuro, è un gesto semplice di solidarietà ma estremamente benefico anche per l’animo”.

Questo il commento del presidente della Regione Puglia che questa mattina si è recato al Policlinico di Bari, presso il Centro Trasfusionale, per donare, in fila e nel rispetto del suo turno di arrivo, una sacca di sangue.

“Come capita spesso durante il picco influenzale e dopo le feste – ha sottolineato il Presidente – ci sono delle carenze di sangue che rischiano di rallentare le attività delle sale operatorie in tutta la Puglia. A dire il vero il Policlinico di Bari è molto sollecito nella raccolta del sangue, però ha dovuto supportare molti altri ospedali della Puglia che hanno avuto invece delle carenze. Ma per fortuna la Puglia è una regione generosa con percentuali di donazioni straordinarie e una grandissima predisposizione dei cittadini a donare il sangue”.

Ecco i dati relativi alle donazioni di questa mattina:

BAT, 70 (sacche)

TARANTO, 63

BARI, POLICLINICO E ACQUAVIVA, 191

FOGGIA, 33

BRINDISI, 74 (di cui 19 sacche raccolte in una scuola, il liceo Monticelli))

LECCE, 34

Qui di seguito le raccolte di sangue programmate

in Puglia per il prossimo week-end 13 e 14 gennaio 201

RACCOLTE ESTERNE AL SERVIZIO TRASFUSIONALE PROVINCIA DI BARI SABATO 13/01/2018 LUOGO (CITTA’) DI SVOLGIMENTO DELLA RACCOLTA CONVERSANO (PTA) BITONTO (sede Fratres) BARI – PALESE (sede Fratres) DOMENICA 14/01/2018 LUOGO (CITTA’) DI SVOLGIMENTO DELLA RACCOLTA CAPURSO (AUTOEMOTECA) TURI (AUTOEMOTECA) NOICATTARO (sede Fratres) Servizio Trasfusionale Ospedale “San Paolo” di Bari CORATO (Ospedale) GIOIA AUTOEMOTECA RUTIGLIANO (poliambulatorio) LATERZA (AUTOEMOTECA) TERLIZZI (ospedale) LOCOROTONDO (AUTOEMOTECA)

PROVINCIA DI TARANTO SABATO 13/01/2018 LUOGO (CITTA’) DI SVOLGIMENTO DELLA RACCOLTA Taranto (San Lorenzo) con Autoemoteca mattina Taranto (Quartiere San Paolo) con Autoemoteca sera DOMENICA 14/01/2018 LUOGO (CITTA’) DI SVOLGIMENTO DELLA RACCOLTA Martina Franca presso l’Ospedale Taranto presso l’Ospedale

PROVINCIA DI LECCE SABATO 13/01/2018 LUOGO (CITTA’) DI SVOLGIMENTO DELLA RACCOLTA Sternatia (pomeridiana) DOMENICA 14/01/2018 LUOGO (CITTA’) DI SVOLGIMENTO DELLA RACCOLTA Noha (sede Fidas) Copertino (presso Ospedale) Casarano (presso Ospedale) Acquarica (autoemoteca) Gallipoli (presso Ospedale) Melendugno (autoemoteca) Lecce (presso Ospedale)

PROVINCIA DI BRINDISI LUOGO (CITTA’) DI SVOLGIMENTO DELLA RACCOLTA SABATO 13/01/2018 Mesagne (sede AVIS) DOMENICA 14/01/2018 LUOGO (CITTA’) DI SVOLGIMENTO DELLA RACCOLTA Fasano (sede Avis) Erchie (autometeca) San Michele (autoemoteca)

PROVINCIA DI FOGGIA LUOGO (CITTA’) DI SVOLGIMENTO DELLA RACCOLTA SABATO 13/01/2018 Manfredonia (presso sede Avis) DOMENICA 14/01/2018 LUOGO (CITTA’) DI SVOLGIMENTO DELLA RACCOLTA Ascoli Satriano (sede Avis) Torremaggiore (sede Avis) San Severo (sede Fidas) Lesina (sede AVIS); Deliceto (sede AVIS) Troia (sede Avis)

PROVINCIA BT LUOGO (CITTA’) DI SVOLGIMENTO DELLA RACCOLTA Fratres Andria Avis San Ferdinando Avis Trani Avis Trinitapoli

Qui di seguito l’elenco punti di raccolta dove è possibile donare tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 14.00.

SEDI DI RACCOLTA (APERTE DAL LUNEDI’ AL SABATO DALLE ORE 8 ALLE ORE 14.00)

PROVINCIA DI BARI SIMT ACQUAVIVA SIMT BARI – POLICLINICO SIMT BARI – DI VENERE ST MONOPOLI SIMT BARI – S. PAOLO ST MOLFETTA Articolazione di Altamura c/o Ospedale Articolazione di Putignano c/Ospedale PROVINCIA DI BRINDISI SIMT BRINDISI PROVINCIA BAT ST ANDRIA SIMT BARLETTA Articolazione organizzativa di Trani (c/o Ospedale) PROVINCIA DI FOGGIA SIMT S. GIOVANNI ROTONDO SIMT FOGGIA ST CERIGNOLA ST S. SEVERO ST MANFREDONIA PROVINCIA DI LECCE SIMT GALLIPOLI ST CASARANO ST COPERTINO ST GALATINA SIMT LECCE SIMT TRICASE PROVINCIA DI TARANTO SIMT TARANTO Articolazione organizzativa di Martina Franca (c/o Ospedale9

