Don Cosimo Falconetti è guarito dal Covid-19: «Ho avvertito la vostra vicinanza»

Lettera di Don Cosimo Falconetti, parroco della SS. Trinità di Barletta, ufficialmente guarito dopo aver contratto il Coronavirus

«Grazie, grazie, grazie!

Primo aprile ore 14.40, chiamata del medico: “Tutto è finito! Sei Guarito. Anche il secondo tampone è risultato negativo. Preparati si va a casa!”

Carissimi, così l’inizio delle ultime quattro ore prime delle dimissioni di mercoledì 1 aprile 2020. Un primavera dell’anima e del corpo. Lodo e benedico il Buon Dio che non mi ha mai lasciato solo in quei giorni critici. La nostra Mamma celeste, la Vergine Maria, è stata la compagna di strada. Ero a letto, ma a qualcuno scrivevo sono in cammino; è una scalata, con tanti tornanti, spesso irti, che ti nascondono la vetta. Ma mai solo! Lei in cordata non mi lasciava un attimo.

La comunione di preghiera e la vicinanza vissute con tutti voi, nelle varie forme possibili, sono state forza e speranza ora dopo ora. Grazie a tutti. Grazie Eccellenza, grazie confratelli sacerdoti, diaconi, comunità religiose, amici tutti. Un grazie forte ai miei cari, stretti a me nell’attraversare, passo dopo passo, il lungo tunnel… grazie a quanti sono stati angeli… Grazie agli amici di camera in ospedale: forza, forza vi dico.

Carissimi, ora la nostra unione di preghiera deve essere sempre più insistente e fiduciosa per quanti vivono ancora questi momenti duri di sofferenza e di solitudine. Invochiamo per i medici, gli infermieri e tutto il personale sanitario la benedizione del Signore, la grazia della serenità. Gesù, medico delle anime e dei corpi, effonda su di loro la luce della scienza e degli interventi migliori. Sono angeli ed eroi, pazienti e tenaci, con la passione della vita. I primi a gioire nei miglioramenti erano proprio loro. Si, lo vedevo solo dai loro occhi! Ma mi dicevano tanto! Grazie carissimi medici, infermieri e operatori sanitari del Presidio Ospedaliero di Bisceglie – vorrei proprio scrivere in grande i vostri nomi – e lo saranno per sempre nel mio cuore. Siete forti. Siamo tutti con voi.

Con affetto e gratitudine

don Cosimo D. Falconetti»

