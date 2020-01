Domenica 2 Febbraio la presentazione del libro “Il collezionista infelice”

“Il libro tratta di un uomo che cominciò fin da piccolo a collezionare animaletti-biscotto, poi vari tipi di lecca lecca, quindi biglie colorate e figurine di calciatori. Ma quando, divenuto sindaco della sua città, la sua brama lo portò a tentare di catalogare anche gli uomini e le donne, tutti iscritti in un librone, la questione si complicò moltissimo”.

Riassume così Italo Magno il suo ultimo libro, il suo diciassettesimo, dal titolo “Il collezionista infelice” di Santelli Editore.

L’autore incontrerà il pubblico Domenica 2 Febbraio, alle ore 19, nel Mondadori Store di Barletta (c.so Vittorio Emanuele 42), per una presentazione a cura del Prof. Franco Terlizzi.

La serata godrà dell’accompagnamento musicale di Raffaele La Torre.

Chi è Italo Magno?

Già docente di Lettere, abilitato in Materie Letterarie, Storia e Filosofia e Scienze Umane; poi Dirigente Scolastico e Dirigente presso l’Ufficio Scolastico Regionale di Puglia, ha diretto e coordinato corsi di formazione o aggiornamento per Presidi e docenti a livello provinciale, regionale e nazionale. Ha scritto diversi libri di poesie, saggi, opere di narrativa scolastica e romanzi. Le sue opere di narrativa scolastica sono state adottate in scuole italiane. Per i meriti culturali il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi gli ha conferito il titolo di Cavaliere della Repubblica.

