La Giunta dell’11 gennaio 2018 ha esaminato e approvato le seguenti delibere, tra cui figura quella sull’anniversario della Disfida di Barletta:

Programma del 515° anniversario della Disfida di Barletta

La Giunta, sulla base del progetto presentato al bando regionale sulle attività culturali connesse all’evento della Disfida di Barletta, che vede il Comune di Barletta capofila, ha varato il programma di massima delle attività per le celebrazioni del 515° anniversario della storica ricorrenza, che si svolgerà dal 10 al 13 febbraio, da realizzare con la collaborazione di associazioni, artisti e istituzioni scolastiche.

In attesa della valutazione da parte della Regione Puglia del progetto “Disfida di Barletta 2017-2019” si è ritenuto di procedere a organizzare alcune delle altre attività per la prima annualità con le risorse disponibili sul Bilancio Comunale. Così come previsto dal progetto, si svolgeranno momenti di animazione con i gruppi storici, percorsi guidati a cura delle associazioni cittadine di guide turistiche, un convegno internazionale di studi su “La coscienza del presente e la percezione del cambiamento. La Disfida di Barletta e la fine del Regno” e il concorso artistico-letterario “Le nostre sfide”. Presso la Cantina della Sfida si terrà una mostra temporanea e l’esposizione di una selezione di abiti appartenenti al ricco corredo, patrimonio della città. Nella tre giorni di celebrazioni si svolgeranno, inoltre, alcune iniziative culturali a Palazzo san Domenico e la 2^ edizione del Premio “I Cavalieri della Disfida”. Grazie alla collaborazione delle associazioni dei commercianti, infine, le vetrine dei negozi aderenti saranno allestite a tema cavalleresco.

Partecipazione all’edizione 2018 della Borsa Internazionale del Turismo (BIT)

La Giunta ha stabilito di partecipare, in sinergia con la Regione Puglia, l’Agenzia Regionale per il Turismo “PugliaPromozione” e con il coinvolgimento della Rete dei Comuni dei 13 Cavalieri della Disfida di Barletta, all’edizione 2018 della Borsa Internazionale del Turismo che si terrà a Milano dall’11 al 13 febbraio 2018, nell’ambito dello spazio espositivo della Regione Puglia gestito dell’Agenzia “PugliaPromozione”. Si intende così promuovere le attività connesse al rilancio e allo sviluppo turistico della città.

Regolamento incarichi professionali

La Giunta, vista la nuova normativa in materia in vigore dal 1° gennaio 2018, ha approvato il Regolamento per il conferimento, la disciplina e la pubblicità degli incarichi di collaborazione esterna, sostituendo integralmente il precedente. La deliberazione contenente il nuovo regolamento sarà inviata entro 30 giorni alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo.

Somme impignorabili 1° semestre 2018

La Giunta ha quantificato, relativamente al 2° semestre dell’anno 2017, gli importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata relative al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi (€. 2.750.000,00), al pagamento delle rate dei mutui e dei prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso (€. 407.400,65) e all’espletamento dei servizi locali indispensabili (€. 15.600.000,00).

Regolamento di accesso all’impiego presso il Comune di Barletta

La Giunta ha approvato il “Regolamento di accesso all’impiego presso il Comune di Barletta” che sostituisce il precedente. Il provvedimento si è reso necessario per i recenti aggiornamenti normativi stabiliti dai decreti Madia (D. Lgs. n.74 e 75/2017, convertiti nella legge 124/2017).

Piano dei fabbisogni 2018-2020

La Giunta ha approvato, al fine di assicurare funzionalità ed efficienza nella erogazione dei servizi, lo schema del Piano triennale dei fabbisogni 2018/2020 che prevede assunzioni programmate nel rispetto della riduzione della spesa del personale prevista nel triennio 2011/2013 e dei vincoli al turn over.

Utilizzo entrate per il finanziamento di spese correnti

La Giunta ha autorizzato per l’anno 2018 il Tesoriere Comunale – Banca Carige Italia S.p.A. di Barletta ad utilizzare, in termini di cassa, le entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall’assunzione di mutui con Istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti, per un importo non superiore all’anticipazione di tesoreria disponibile di € 13.729.418,07.

Temporanea utilizzazione del dirigente dei servizi finanziari del Comune di Trani

La Giunta ha deciso di attivare l’utilizzazione temporanea a scavalco condiviso del dott. Michelangelo Nigro del Servizio economico-finanziario del Comune di Trani e ha approvato lo schema di convenzione per la disciplina del servizio, autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione e alla attribuzione dell’incarico.

