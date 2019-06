Il 21 giugno unica tappa in Puglia per il cantante portoricano re del reggaeton

Ha finito il tour americano e ha appena cominciato quello europeo con lo stesso comune denominatore: tutto esaurito ai concerti. Il fenomeno “Daddy Yankee” si conferma inarrestabile in ogni parte del pianeta e sale l’attesa per lo show che lo vedrà protagonista nel fossato del Castello di Barletta, il prossimo venerdì 21 giugno.

Daddy Yankee non è solo il geniale autore del remake di “Informer”, music dance del 1992, che il cantante portoricano ha rimodulato e ritmato alla sua maniera, facendolo diventare il tormentone dell’estate 2019. Il suo vero successo affonda le radici in tanti anni di lavoro, condito da incredibili soddisfazioni. Eppure la sua passione da giovane era il baseball, ma un colpo di pistola stroncò la sua carriera sportiva e lo portò sulle strade della musica, facendolo balzare ai vertici delle classifiche mondiali. Tra i primati dell’artista, oltre alle sue abilità nell’improvvisazione – per cinque anni di fila ha vinto lo Street Jam Reggae Awards – spicca il record del video musicale più visualizzato nella storia di YouTube: la clip è “Despacito” (2017), che ha superato i quattro miliardi di click. In Italia è divenuto famoso nel 2005 grazie alla hit “Gasolina”, e in questi 14 anni ogni sua nuova uscita ha continuato ad avere riscontri pazzeschi in termini di vendita e di posizioni di classifica.

Nelle ultime e recentissime 15 tappe americane del “Calmadegira”, il re del reggaeton ha portato milioni di spettatori ai suoi spettacoli. Stesso successo lo ha raccolto anche nelle prime esibizioni nel nostro continente, con sold out a Madrid (15 mila spettatori) così come si prevede il pienone anche a Parigi, Siviglia, Londra, Zurigo e Ibiza. La tappa di Barletta è una delle quattro italiane, assieme a Milano, Napoli e la Sicilia.

Il movimento pugliese che ruota intorno al reggaeton è già in fermento per l’appuntamento con il cantante portoricano. L’organizzazione ha messo a disposizione collegamento con il pullman da tutte le altre cinque province pugliesi. Questi i contatti: Taranto 349.0876797, Brindisi 348.9285474, Lecce 392.8839560, Bari 392.1906184, Foggia 388.8245023. Intanto sulla pagina Facebook di “All4fun events” continuano i quiz che regalano ingressi gratuiti al concerto. Lo show di Barletta comincerà dalle ore 19 con spettacoli ed esibizioni di reggaeton e dj-set che precederanno e seguiranno il concerto di Daddy Yankee. Ci sono tutti i presupposti per vivere ad una delle serate musicali più belle del Sud Italia.