Si informa che La Regione Puglia ha provveduto ed emettere un proprio “Avviso per l’assegnazione del beneficio relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo A.S. 2018/2019”.

Possono accedere al beneficio gli studenti frequentanti le scuole secondarie di I° e II° Grado, statali e paritarie, appartenenti a nuclei familiari con Indicatore Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) non superiore a Euro 10.632,94.

I cittadini interessati, al fine di ottenere il beneficio economico, dovranno presentare domanda, effettuata unicamente per via telematica, attraverso la procedura on-line Contributo Libri di Testo Attiva sul portale www.sistema.puglia.it, alle sezione Bandi in corso, link diretto www.sistema.puglia.it/contributolibridi testo (accessibile da PC, Tablet e Smartphone).

Le domande possono essere presentate dalle ore 10.00 del 20 agosto 2018 e fino alle ore 14.00 del 20 settembre 2018 (termine perentorio).

Per disposizione regionale il Comune, per procedere all’erogazione del contributo finanziario, dovrà verificare i dati anagrafici e della validità del documento caricato nel sistema di presentazione dell’istanza; la frequenza degli alunni, in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche; la documentazione della spesa (fattura/e emessa/e dalla cartolibreria in cui sia riportato anche il nome dell’alunno/a: per acquisto di libri nuovi; scontrino fiscale con causale – accompagnata da distinta a nome dell’alunno/a: per acquisto libri usati).

La documentazione della spesa dovrà essere presentata, dai titolari del beneficio che hanno caricato on line sul portale della Regione la domanda, entro il 30 ottobre 2018 all’ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Barletta, sito al piano 3° del Palazzo di P.zza A. Moro 16.

Tutti gli atti dell’avviso pubblico regionale, sono stati trasmessi ai Caf cittadini e alle scuole e sono consultabili sul portale istituzionale del Comune di Barletta www.comune.barletta.bt.it.

