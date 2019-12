Consegnati i lavori per il Palazzo San Domenico

Avanza a passi decisi il processo che porterà l’ex convento di San Domenico a diventare parte integrante della biblioteca “Sabino Loffredo” potenziandone i servizi e migliorandone la fruizione da parte degli utenti. Questa mattina sono stati, infatti, consegnati i lavori per la riqualificazione della struttura destinata a contenere parte del patrimonio librario della biblioteca con alcuni locali che ospiteranno la sede dell’Archivio della Resistenza e la sezione di Barletta della Società di Storia Patria per la Puglia.

In base al contratto la ditta Manna avrà 150 giorni di tempo per eseguire l’opera. I costi complessivi (1.000.000 di euro) per il completamento dell’opera nel pieno rispetto della sua identità di antico edificio includono i lavori, la fornitura di beni, l’acquisto di libri, l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’affidamento gestionale del servizio per un anno ad un soggetto che deve essere selezionato tramite avviso pubblico. La spesa è interamente finanziata dall’avviso pubblico Smart in Puglia “Community Library, Biblioteca di Comunità: essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza”, a cui il Comune ha partecipato, nell’ambito di fondi europei messi a disposizione della regione Puglia (Asse VI del POR Puglia 2014/2020, Azione 6,7).

Il sindaco Cosimo Cannito, presente con l’assessore ai Lavori pubblici Gennaro Calabrese, i rappresentanti della ditta e il direttore dei lavori, architetto FrancescoPaolo Cuonzo, si è dichiarato estremamente soddisfatto perché “con questa operazione restituiamo palazzo S.Domenico alla fruizione pubblica attraverso una libreria di comunità con ampie sale di consultazioni e luoghi per conferenze e convegni. Sarà l’occasione, finalmente, per una rinascita definitiva di questa splendida struttura di fatto sconosciuta a molti cittadini barlettani. Grazie al Community library – ha continuato il primo cittadino, abbiamo ottenuto un secondo finanziamento sempre di un milione per la creazione di una libreria di comunità all’interno della palazzina Reichlin che interesserà il settore viti-vinicolo, segmento economico storicamente connaturato con la città di Barletta.”

