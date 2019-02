Chiusura passaggi a livello, i percorsi alternativi per i bus Ferrotramviaria

L’imminente inizio dei lavori per la realizzazione delle opere sostitutive dei passaggi a livello di via Andria e via Vittorio Veneto comporterà la concomitante adozione di percorsi alternativi per le autolinee della Ferrotramviaria, che garantirà il collegamento del capolinea di Barletta Scalo con quello centrale di viale Marconi. I nuovi itinerari sono stati comunicati oggi dal settore Servizi di Vigilanza – Ufficio Traffico dell’Ente, alla competente ditta di trasporto pubblico. Si riassumono così:

CAPOLINEA BARLETTA SCALO (presso stazione Bari nord) – via Andria, innesto SS 16 direzione Foggia, uscita Patalini (stadio), viale Alighieri, viale Manzoni, via Leopardi, via Da Vinci, viale Marconi (capolinea).

CAPOLINEA VIALE MARCONI – viale Marconi, via Vittorio Veneto, viale Alighieri, innesto SS 16 direzione Bari, uscita per Andria, via Andria, Barletta Scalo presso stazione Bari nord.

Commenta questo articolo