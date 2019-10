Scuole, Carmine Doronzo: «Verifiche su solai e controsoffitti»

«Per opportuna conoscenza dei Comuni della Bat e della provincia di Barletta-Andria-Trani informo che è stato pubblicato l’avviso pubblico per le verifiche su solai e controsoffitti degli edifici scolastici. Un’importante opportunità per la sicurezza delle nostre scuole, che nel recente passato si sono rese protagoniste di episodi di serio rischio con conseguenti chiusure e disagi per la cittadinanza.

Il MIUR stanzia 65,9 milioni per Enti locali proprietari di immobili pubblici adibiti a uso scolastico censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica per il piano straordinario prevenzione crolli di solai e controsoffitti nelle scuole. L’avviso pubblico per il finanziamento di verifiche e indagini diagnostiche relative a elementi strutturali e non strutturali è disponibile sul sito del MIUR.

Le candidature vanno presentate entro le ore 15 del 29 novembre 2019, saranno selezionate in base ai criteri: vetustà degli immobili con particolare riferimento agli edifici costruiti prima del 1970, zona sismica, popolazione scolastica coinvolta, tipologia costruttiva dei solai, assenza di finanziamento negli ultimi cinque anni per interventi strutturali o per indagini diagnostiche, eventuale quota di cofinanziamento.

Per le verifiche strutturali da effettuare nelle scuole sono disponibili complessivamente 40 milioni di euro. È prevista, inoltre, una quota ulteriore pari a 25,9 milioni di euro da assegnare successivamente per gli interventi urgenti di messa in sicurezza che dovessero rendersi necessari all’esito delle indagini sui solai e i controsoffitti.

Ritengo sia un’occasione per garantire la sicurezza dei nostri studenti, dei docenti e di tutto il personale della scuola, e in quanto tale, un’occasione da non lasciarsi scappare.»

