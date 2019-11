Il cantautore Giannini pubblica il suo nuovo video

Dopo dopo alcuni anni di lontananza dalle scene musicali, il cantautore Giannini pubblica un nuovo brano che anticipa l’uscita del disco “Tutto va veloce”.

Il giovane cantautore, nuovo “acquisto” dell’etichetta Visory Indie, esce venerdì 25 ottobre con il singolo “PANDA 90”, disponibile su tutte le piattaforme digitali ed inserito da Spotify nella playlist “Scuola Indie”. Giannini dedica il suo nuovo singolo all’amata vecchia Panda. Metafora del tempo che passa ma che resiste in fondo a tutto, proprio come la storica quattroruote. Prodotto dal cantautore di casa Inri “MOLLA” e scritto a quattro mani con giovane GALEA, il brano semplice all’ascolto e immediato nel testo, miscela un sound pop tutto italiano, intriso di tastiere, e groove incalzanti. Partner sociale dell’ intero progetto è la LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori).

GIANNINI: “Mia madre negli anni 90 aveva una vecchia Panda bianca, dentro ci ho fatto le peggio cose, per questo l’ho scelta come simbolo di questo brano, mi ricorda sempre quanto sia bello lasciarsi andare e spegnere il cervello. Perché quando ti svegli un giorno e sei più vecchio di tre anni e non te ne sei nemmeno accorto, quando tutte le mattine ti alzi sbuffando, quando il tempo che passa non ti lascia nient’altro che capelli in meno sulla testa e chili in più sulla pancia, Beh, in quel momento ci sono solo due cose da fare: torni a lavorare, o lasci tutto e parti”