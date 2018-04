“Sono lusingato delle testimonianze di supporto alla mia candidatura a Sindaco di Barletta, ricevute da diversi esponenti della politica locale. A tutti ho ribadito la mia volontà, condivisa dalle forze politiche che mi sostengono, e il mio obiettivo, che è dare un buon governo alla città”.

A dirlo è il candidato sindaco di Barletta Cosimo Cannito, a capo di una coalizione di liste civiche.

“Per questo – aggiunge Cannito – abbiamo circoscritto la coalizione alle sole liste civiche, di diversa estrazione, senza la presenza di partiti strutturati”.

“In questa ottica – spiega il candidato sindaco – non sono previste le candidature di consiglieri comunali uscenti del Partito Democratico, ai quali vanno i miei auguri di una buona campagna elettorale, auguri che, nell’ottica di un confronto leale nell’interesse di Barletta, estendo a tutti i candidati protagonisti di questa competizione elettorale, perché sia “vivace” ma, è ne sono certo, animata dal rispetto per le persone, rivali politici e cittadini, per le idee e per la città”.

