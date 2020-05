Canne della Battaglia dopo il “lockdown”: fra bilanci e prospettive, attesa anche nel parco archeologico la riapertura dei luoghi di cultura (seconda puntata)

Nella nostra panoramica sui luoghi di Cultura a Barletta nel suo territorio alla vigilia della riapertura post-lockdown Covid-19, ecco Canne della Battaglia: bilanci e prospettive per il Parco archeologico durante l’emergenza Coronavirus ed oltre.

In concomitanza alle ultime ore di attesa, e quale unica occasione “in remoto” per parlarne benché a distanza, interessanti spunti sono provenuti dalla videoconferenza promossa ieri (come evento web) su iniziativa del Rotary Barletta sulla piattaforma Zoom, pubblicamente accessibile e partecipata anche da fuori Puglia.

Il club, presieduto dal dott. Vincenzo Fruscio, ha così contribuito, secondo il proprio stile di servizio, anche durante il lockdown a mantenere alta l’attenzione mediatica sul sito, grazie ad alcuni mirati interventi, come quello svolto, sul piano strettamente tecnico, dal prof. Rocco Laviano, direttore del Dipartimento di Conservazione e Restauro dei Beni Culturali dell’Università di Bari «Aldo Moro» che ha fatto il punto di quanto avvenuto una settimana prima del “lockdown”, ai primi di marzo scorso, con l’annuncio della positiva sinergia tra pubblico e privato finalizzata a restaurare frammenti della pavimentazione a mosaico rinvenuti rinvenuti con gli scavi effettuati negli anni ’60 del secolo scorso all’interno della chiesa maggiore di Canne della Battaglia. Realizzare così un primo intervento di studio, rimozione del vecchio pesantissimo basamento in cemento armato e realizzazione di un nuovo supporto in materiali solidi e leggeri, perché i reperti possano essere più facilmente conservati ed esposti. I mosaici furono e staccati con sistemi oggi superati. A contribuire alla realizzazione dell’attività sono intervenuti i rotariani barlettani con l’acquisto dei materiali necessari al nuovo supporto. Il prof. Laviano ha poi allargato e concluso il proprio commento sulla frequenza del corso di laurea ed alle possibilità d’impiego dei giovani laureati in Italia ed all’estero.

Per altri versi ancora più interessante l’intervento della dott.ssa Miranda Carrieri che, nella consueta presentazione del cerimoniale rotariano riservato ad ospiti e relatori, è stata salutata come “già” direttore dell’Antiquarium, destinata da qualche settimana ad altro incarico.

Il suo intervento ha dunque tracciato un bilancio dei propri anni quale responsabile del Polo museale a Canne della Battaglia, con un ricco e documentato powerpoint di presentazione per immagini a “raccontare” dalla riapertura ai vari successivi momenti contrassegnati da escalation di presenze (2018 boom) per migliaia di visitatori.

Come funzionerà la riapertura a Canne della Battaglia, dunque, nella prospettiva di garantire al sito archeologico quell’effettivo ruolo di risorsa per il territorio come preannunciato nell’incontro del Rotary?

Oltre all’applicazione in loco delle linee guida generali disposte dal Mibact, aiuta la visitabilità del sito nell’area all’aperto della Cittadella e dei Sepolcreti, mentre all’interno dell’Antiquarium dovranno essere rispettati l’obbligo del distanziamento e di mascherine con percorsi a senso unico per i visitatori.

Fra i punti sospesi da sempre, ricordiamo infine la progressiva e cronica mancanza di personale (due soli gli addetti alla vigilanza) e le perduranti difficoltà nel raggiungimento del sito sulla viabilità ordinaria e su binario (linea Barletta-Spinazzola).

Nino Vinella, giornalista

foto: Canne della Battaglia, panoramica aerea (scatto di Cosimo Damiano Alfarano)

