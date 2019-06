“La sicurezza stradale è fra le priorità del Governo del Cambiamento. Da anni ci arrivano segnalazioni continue da parte dei cittadini di strade colabrodo e buche profonde che mettono a rischio l’incolumità di automobilisti e ciclisti. Per questo siamo orgogliosi delle azioni messe in campo dal nostro Governo con il piano #bastabuche”.

Lo dichiarano i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, commentando la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale da parte dell’ANAS delle 5 gare d’appalto del valore complessivo di 25 milioni di euro per interventi di manutenzione programmata delle pavimentazioni delle strade statali della Puglia, mediante una procedura di Accordo Quadro della durata di quattro anni. Gli appalti fanno parte della nuova tranche del piano #bastabuche. che prevede a livello nazionale 76 nuovi bandi di gara del valore complessivo di 380 milioni di euro.

“Non possiamo che essere soddisfatti – proseguono – di queste ulteriori risorse per la manutenzione delle nostre strade e il rifacimento della segnaletica orizzontale. Un altro passo importante per far ripartire l’Italia e la Puglia dopo le risorse stanziate per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile”.

