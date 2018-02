Barletta, in partenza la “Pietro Mennea Half Marathon”

La PIETRO MENNEA HALF MARATHON è una gara podistica di 21Km organizata dalla Associazione “Barletta Sportiva”, che avrà luogo a Barletta il 25.02.2018 con partenza alle ore 9:00 dal Catello di Barletta.

Giunta alla sua quinta edizione, da due anni porta il nome del grande Pietro Mennea. È prevista la presenza di circa 3.000 alteti provenienti da ogni parte d’Italia che correrranno indossando la replica della canotta che ha visto vincitore dell’oro olimpico Pietro Mennea a Mosca il 28.07.1980.

Nella classifica delle mezze maratone italiane più partecipate è: 1ª della Puglia, 2ª dell’Italia meridionale, 11ª Italiana.

L’apertura dell’evento avverrà sabato 24 febbraio alle ore 9:00 con l’inaugurazione del villaggio maratona, dove saranno presenti i vari sponsor che offriranno propri prodotti tipici locali e varie associazioni sportive che promuoveranno le proprie gare.

La P.M.H.M. prevede eventi collaterali che daranno prestigio alla manifestazione:

-ore 9,00: i giovani atleti del I.C. Musti-Dimiccoli a termine del progetto “Sulle orme di Pietro Mennea”, parteciperanno come dei veri corridori ad una staffetta ed una gara di velocità. Coordinati dai rispettivi docenti, saranno premiati dal professor Francesco Mascolo (ex allenatore del campione Barlettano) con una medaglia e una maglia rappresentativa.

-ore 15,00: avrà inizio “Walk Zone”, una camminata sportiva con l’ausilio di cuffie auricolari, per la prima volta a Barletta. Con partenza dal Castello Svevo, si proseguirà nel centro storico compreso il passaggio dalla “Salita del Vaglio”, luogo dove si allenava Pietro Mennea, il tutto coordinato da Mariella Dileo.

-ore 18,00 : conferenza stampa presso la Sala Rossa del Castello Svevo, dove saranno presentati i TOP RUNNER, il GRUPPO SPINGITORI, che con il loro progetto “Con le ali… fino al traguardo” realizzeranno il sogno di Tommaso e Spiry di vivere una giornata all’insegna dello sport e della solidarietà. Coordinatori Emma Caputo Fortunato e Nicola Tanzi.

GRUPPO PACER DONNE: per la prima volta sarà presente una squadra PACER completamente femminile che avrà il compito di portare al traguardo il maggior numero di atleti con diverse andature ma con lo stesso obiettivo, arrivare con il sorriso.

Durante tutto l’evento la P.M.H.M. sarà supportata dal valido aiuto degli alunni della scuola N. Garrone con Hostess Steward Yang Team e alunni del Liceo Sportivo “C. Cafiero”.

ONLUS SPORT SENZA FRONTIERE.

La Onlus correrà con una squadra di Runners speciali: i ragazzi rifugiati del progetto FIRST AID SPORT per lanciare un messaggio di integrazione e fratellanza e soprattutto per ricordare che la prima donazione è stata effettuata da Pietro Mennea per sostenere il loro progetto.

Lunedì 19 febbraio 2018 ore 11,00 conferenza stampa presso il Liceo Sportivo “C. Cafiero” con la presenza dell’assessore allo sport del Comune di Barletta Patrizia Mele, il prof. Mascolo, allenatore di Pietro Mennea, Fondazione Onlus Pietro Mennea, il calciatore Gennaro Delvecchio, l’arbitro di serie A calcio Antonio Damato e del presidente della Barletta Sportiva Enzo Cascella.

