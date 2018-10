COMUNICATO STAMPA DEL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI BARI

Il contrasto alla detenzione e spaccio di stupefacenti ha portato all’arresto di due individui in due diverse circostanze. Nel primo caso i militari a seguito di una segnalazione pervenuta al “112”, hanno proceduto ad arrestare in flagranza di reato S.P. 26enne. Il giovane, noto alle FF.OO. in quanto sorvegliato speciale di p.s. con obbligo di soggiorno, a seguito di una perquisizione personale è stato trovato in possesso di dieci involucri in plastica contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana e della somma di 145,00 euro, ritenuta il provento dell’attività di spaccio. Il giovane arrestato, su ordine della competente A.G., veniva tradotto presso la Casa Circondariale di Trani (BT). In una seconda operazione i Carabinieri, a seguito di mirati servizi di osservazione, al momento ritenuto più opportuno, procedevano al controllo di C.M. 37enne, il quale a seguito di una perquisizione personale è stato trovato in possesso di 17 involucri in plastica contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina e della somma di 70 euro, ritenuta il provento dell’attività di spaccio. L’uomo su ordine dell’A.G. è stato sottoposto ai domiciliari.

Due gli arresti scaturiti invece dai controlli delle persone sottoposte a misure restrittive ed a misure di prevenzione. I militari sorprendevano sulla pubblica via, C.P. 20enne, sottoposto ai domiciliari per reati inerenti la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, notato dalla pattuglia, ha cercato di defilarsi per raggiungere nuovamente la propria abitazione, sperando di non essere stato visto ma ad attenderlo vi erano altri militari che l’hanno tratto in arresto per evasione. Stessa sorte per S.V. 26enne. Anch’egli agli arresti domiciliari, è stato controllato al di fuori della propria abitazione ed arrestato per evasione.

Due gli arresti per resistenza a p.u. scaturiti dai controlli alla circolazione stradale. Nel primo caso veniva tratto in arresto L.G. 29enne, poiché, mentre si trovava alla guida della propria autovettura, giunto all’altezza del centro commerciale “Mongolfiera” in Via Trani, si è imbattuto in un posto di controllo dei Carabinieri, i quali, vedendolo alla guida mentre parlava al cellulare, gli hanno intimato l’alt. L’uomo non ha ottemperato e ha tentato di fuggire accelerando. Ne è nato un breve inseguimento terminato alcuni km dopo, con il blocco dell’auto in fuga, ma sceso dall’auto il 29enne ha tentato di dileguarsi a piedi strattonando i militari che, comunque, sono riusciti ad immobilizzarlo. Da ulteriori controlli lo stesso è risultato sprovvisto di patente di guida. Tratto in arresto per resistenza a p.u., su disposizione della competente A.G. è stato sottoposto ai domiciliari. Il secondo arresto per resistenza a p.u. e lesioni personali è di un giovane A.C. 21enne di Canosa di Puglia (BA), il quale a bordo di un motociclo senza casco, alla vista della pattuglia che gli intimava l’alt si dava alla fuga. Dopo alcuni km di inseguimento il giovane ha abbandonato il motociclo maè stato raggiunto dai militari. Ne è nata una breve colluttazione nella quale uno dei militari ha riportato lesioni guaribili in gg 6. Da ulteriori accertamenti il giovane è risultato sprovvisto di patente di guida ed il motorino privo di copertura assicurativa, pertanto è stato posto sotto sequestro. L’arrestato, su ordine della competente A.G., è finito agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

Tre arresti infine per ordini di carcerazione emessi dal Tribunale di Trani e dalla Corte d’Appello di Bari. I Carabinieri hanno notificato i provvedimenti restrittivi a: C.C. 38enne di Barletta che dovrà espiare la pena di mesi due per reati inerenti gli stupefacenti; D.L. 47enne di Barletta che dovrà espiare la pena di mesi due per il reato di ricettazione; A.R. 37enne che dovrà espiare la pena di anni 6 e mesi 4 per reati inerenti la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti e violazione della sorveglianza speciale commessi in Barletta dal 2004.

