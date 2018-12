Barletta, consegna lavori di un campo polivalente per attività sportive

Si terrà martedì 18 dicembre, alle ore 9,30, la consegna dei lavori all’impresa incaricata della costruzione di un campo polivalente coperto per attività sportive di squadra interamente finanziato con i fondi del “PON Sicurezza per lo sviluppo – Obiettivo convergenza 2007-2013 – Asse II – Diffusione della Legalità – Iniziativa quadro Io Gioco Legale”. Il finanziamento complessivo è di 420.297,93 euro (oltre l’Iva) di cui 378.182,93 per i lavori e 22.000,00 per le spese tecniche.

La tensostruttura, sita tra via Degli Ulivi e crocevia Trianello dovrà essere realizzata dalla ditta Sartori S.A.S. di Casalserugo (Padova) entro 120 lavorativi e avrà una funzione polifunzionale adatta a varie discipline sportive.

A livello nazionale il finanziamento PON “Io Gioco Legale” sta permettendo la costruzione di 100 impianti sportivi, fra campi polivalenti coperti e campi di calcio a 5, in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

